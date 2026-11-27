Cea mai mare companie de software din Europa, prezentă și în România, pregătește concedieri masive. Cel puțin 10.000 de posturi, vizate

2 minute de citit Publicat la 10:59 27 Noi 2026 Modificat la 10:59 27 Noi 2026

SAP este prezentă și în România, unde are peste 1.200 de angajați în birourile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Foto: Getty Images

SAP, cea mai mare companie de software din Europa, pregătește un plan pentru eliminarea a cel puțin 10.000 de posturi, în timp ce compania germană își restructurează afacerea pentru a se adapta erei inteligenței artificiale, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Informația apare în contextul în care compania a semnalat un atac cibernetic, dar a precizat că nu a găsit „nicio dovadă a unui acces neautorizat la datele comerciale ale clienților”.

„SAP a identificat o activitate suspectă și a implementat prompt măsurile necesare pentru a-și proteja clienții și pentru a menține securitatea serviciilor sale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Clienții noștri au încredere în noi că le protejăm datele, iar acest lucru rămâne prioritatea noastră absolută. Într-un mediu al amenințărilor extrem de dinamic, vom continua să ne consolidăm securitatea pentru a oferi mediul sigur și rezilient pe care se bazează clienții noștri.”

SAP este prezentă și în România, unde are peste 1.200 de angajați în birourile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Compania desfășoară activități de dezvoltare software, consultanță și servicii tehnice, iar SAP Labs România, divizia dedicată cercetării și dezvoltării, are peste 650 de angajați la București. Nu există însă informații privind eventualele reduceri de personal în filialele din România.

Și alte companii de software au asociat reducerile de personal cu inițiativele din domeniul inteligenței artificiale, deși din motive diferite. WiseTech Global a anunțat în februarie că intenționează să elimine aproximativ 2.000 de locuri de muncă în următorii doi ani, în timp ce integrează inteligența artificială în produsele și operațiunile sale.

Atlassian a anunțat în martie că va elimina aproximativ 1.600 de locuri de muncă, parțial pentru a finanța investiții suplimentare în inteligența artificială, în timp ce Cloudflare a anunțat în mai că va desființa peste 1.100 de posturi, în cadrul tranziției către un model operațional bazat în primul rând pe inteligența artificială.

Eliminarea locurilor de muncă din cauza AI

În Statele Unite, angajatorii au invocat inteligența artificială în anunțurile privind eliminarea a 121.401 de locuri de muncă până în octombrie 2026, reprezentând aproximativ 20% din total, potrivit unui raport publicat pe 5 noiembrie de firma de consultanță în relocarea profesională și coaching pentru directori Challenger, Gray & Christmas.

SAP are peste 110.000 de angajați în întreaga lume. Bloomberg a relatat că tuturor departamentelor li s-a cerut să identifice posibile reduceri de personal, o atenție deosebită fiind acordată departamentelor de produse, inginerie și vânzări.

Compania a trecut printr-o reorganizare și în 2024, când a eliminat aproximativ 10.000 de posturi printr-un program bazat în principal pe plecări voluntare și recalificare profesională.

Ulterior, numărul angajaților a rămas relativ stabil, în condițiile în care compania a făcut angajări pentru noi posturi, a relatat Bloomberg.

În 2023, directorul general al SAP, Christian Klein, declara pentru CNBC că nu se aștepta neapărat la o reducere a numărului de angajați, afirmând că anticipa o creștere a companiei și o „accelerare” a veniturilor totale.