2 minute de citit Publicat la 16:06 26 Noi 2026 Modificat la 16:08 26 Noi 2026

Decizia vine în contextul creșterii puternice a prețurilor la combustibilul pentru avioane. Sursa foto: Getty Images

Compania aeriană națională Armenian Airlines se pregătește să își înceteze definitiv activitatea și să renunțe la licența de operare, după ce a abandonat planurile de reluare a zborurilor. Decizia vine în urma creșterii puternice a prețurilor la combustibilul pentru avioane, în contextul războiului din Iran, care pune presiune pe industria aviatică, potrivit publicației de investigații hetq.am.

Informațiile apar în contextul în care compania aeriană națională a Letoniei, AirBaltic, a solicitat protecție în baza procedurii de faliment Chapter 11 la Tribunalul pentru Falimente din Districtul de Sud al statului New York, în septembrie 2026, și negociază în prezent cu creditorii un acord de restructurare pentru a evita lichidarea forțată.

Armenian Airlines își va înceta activitatea

Armenian Airlines, înființată în 2022 pentru a înlocui fostul transportator național al acestei țări din Caucazul de Sud, este cea mai recentă companie aeriană care a început procesul de încetare a activității.

Armenian Airlines își va înceta activitatea și va renunța la licență din cauza costurilor combustibilului pentru avioane, potrivit unui raport.

Deși Armenian Airlines suspendase deja toate zborurile în aprilie 2025 pentru a-și înlocui flota de aeronave Airbus A321 învechite, piața aviației din Armenia a fost paralizată și mai mult de războiul din Iran și de creșterea bruscă a prețurilor la combustibilul pentru avioane care a urmat.

Conform unei relatări a publicației armene de investigații Hetq, operatorul a informat conducerea că intenționează să renunțe din nou la certificatul de operator aerian (AOC) și să își înceteze definitiv activitatea, în loc să reia zborurile, așa cum fusese planificat inițial.

Între 2022 și 2025, Armenian Airlines a operat zboruri în principal din Armenia către diverse orașe din Rusia. Zborurile comerciale au rămas suspendate încă de anul trecut, deși compania a efectuat un zbor charter pe 12 noiembrie, de la Erevan (capitala Armeniei) către Bodrum (Turcia), cu o aeronavă Boeing 737-800.

Compania mai avea un singur avion cu care opera zboruri

În mai 2025, din cauza lipsei unei aeronave viabile, certificatul de operator aerian (AOC) al Armenian Airlines a fost suspendat pentru o perioadă de șase luni. Acesta a fost ulterior restabilit, după ce compania a achiziționat aeronava Boeing.

În prezent, avionul a fost scos din uz, iar orice plan de a efectua zboruri suplimentare a fost anulat, fără a se stabili o dată pentru reluarea activității. Deși Armenian Airlines nu a emis nicio declarație publică, site-ul web al companiei a fost eliminat și duce acum către o pagină inexistentă.

În absența Armenian Airlines, FlyOne Armenia, cu sediul la Erevan, este în prezent principala companie aeriană care deservește această mică țară, considerată adesea a se afla la intersecția dintre Europa și Asia.

În calitate de filială armeană a grupului aerian FlyOne, operatorul efectuează zboruri către peste 30 de destinații din Rusia, Europa, Caucaz și Orientul Mijlociu.