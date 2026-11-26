Orașul din România unde Poliția va fila construcțiile ilegale și urșii cu drona. Aparatul de 30.000 de € începe monitorizarea de azi

1 minut de citit Publicat la 16:16 26 Noi 2026 Modificat la 16:16 26 Noi 2026

Orașul Bistrița. Sursa foto: Getty Images

Un oraș din România va depista, de acum, construcțiile ilegale și urșii care apar în intravilan cu ajutorul unei drone de ultimă generație. Poliția Locală va putea identifica lucrările fără autorizație, dar și localiza animalele sălbatice, inclusiv pe timpul nopții, cu ajutorul unui sistem de termoviziune.

Construcţiile ilegale din municipiul Bistriţa şi cazurile în care va fi semnalată prezenţa unui urs în intravilan vor fi monitorizate, începând de joi, cu o dronă performantă, a anunţat primarul Gabriel Lazany, pe pagina sa de socializare.

Drona a intrat în dotarea Poliţiei Locale Bistriţa.

„Începând de astăzi, Poliţia Locală Bistriţa are în dotare o dronă performantă, care ne va permite să identificăm mult mai eficient construcţiile realizate fără autorizaţie de construire pe raza municipiului Bistriţa. Cu ajutorul acesteia, vom putea efectua măsurători aeriene ale suprafeţelor construite şi le vom putea suprapune peste evidenţele existente, identificând astfel eventualele construcţii ilegale sau extinderi neautorizate.

Totodată, drona este echipată cu un sistem performant de termoviziune, extrem de util în cazul intervenţiilor generate de apelurile la numărul unic de urgenţă 112 care semnalează prezenţa urşilor în municipiu. Această tehnologie permite localizarea şi monitorizarea în timp real a animalelor sălbatice, inclusiv pe timpul nopţii, facilitând intervenţia rapidă şi în siguranţă.

Folosim tehnologia pentru a eficientiza activitatea Poliţiei Locale, pentru a ne asigura că legea este respectată de toţi şi pentru a creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor", a scris primarul Lazany, pe Facebook.

Pentru achiziţia acestei drone de ultimă generaţie, municipalitatea a alocat aproximativ 30.000 de euro.