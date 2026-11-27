La 84 de ani a revenit la serviciu ca să achite facturile medicale rămase după moartea soțului. Apoi ceva neașteptat s-a întâmplat

2 minute de citit Publicat la 11:00 27 Noi 2026 Modificat la 11:08 27 Noi 2026

Sue Webb, 84 de ani, s-a pensionat, în sfârșit, în urma strângerii de fonduri FOTO: captură video KFSM-TV

După ani de zile în care și-a îngrijit soțul bolnav, o femeie se aștepta să-și petreacă anii de pensie acasă. Numai că văduva din Arkansas, SUA, ajunsă acum la 84 de ani, a fost nevoită să se întoarcă la muncă pentru a achita facturile medicale rămase în urma soțului decedat. Dar a primit un ajutor nesperat. O prietenă a organizat o strângere de fonduri în urma căreia s-au adunat 31.000 de dolari, astfel că ea a putut să-și plătească datoriile și să se pensioneze.

Sue Webb a fost căsătorită 50 de ani cu Gene, până acesta a amurit, iar anii în care ar fi trebuit să se bucure de pensie i-a dedicat achitării facturilor medicale ale acestuia, potrivit News York Post.

Webb, în vârstă de 84 de ani, s-a pensionat anticipat pentru a putea să aibă grijă de soțul ei grav bolnav, până când acesta a murit, în 2017. Dar soții au folosit fondul de pensie pentru a acoperi cheltuielile medicale și îngrijirea lui lui Gene, astfel că femeia a fost nevoită să se întoarcă la muncă.

„Am fost căsătoriți timp de 50 de ani. A murit de Alzheimer și cancer cerebral. A suferit foarte mult”, a declarat Webb pentru WFMY.

După moartea lui Gene, Webb, care lucrează în domeniul îngrijirii paliative și al educării pacienților, a rămas cu o mulțime de facturi medicale de achitat și fără fondul de pensie pentru ea.

A fost nevoită să se întoarcă la locul de muncă din cadrul Departamentului pentru Afacerile Veteranilor, pentru a-și reface economiile și a-și achita datoriile.

Tina Alderson a ajuns la concluzia că prietena ei trecută de 80 de ani nu mai ai putere să muncewască și a decis să organizeze o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe ca să o ajute să se pensioneze.

„Și-a folosit pensia ei și pensia lui, precum și toate economiile lor, pentru a avea grijă de el. Așa că, după ce el a murit, au rămas toate facturile medicale. A trebuit să se întoarcă la muncă”, a spus Alderson.

Deși, la început, campania nu a atras prea multă atenție, creatorul de conținut Samuel Weidenhofer, cunoscut pentru promovarea cazurilor sensibile, a observat-o și a decis să-i susțină cauza, distribuind pagina pe conturile lui de pe rețelele sociale.

Weidenhofer lucra la o inițiativă prin care își propunea să ajute veteranii și familiile acestora din toate cele 50 de state americane și a ales povestea lui Webb pentru a reprezenta statul Arkansas.

„A inclus-o în campania sa GoFundMe, intitulată «50 de veterani, 50 de zile și 50 de state». Iar doamna Sue a fost aleasă să reprezinte Arkansas”, a spus Alderson.

Până în prezent, campania a strâns peste 31.000 de dolari, iar Webb a reușit să achite mai multe cheltuieli, inclusiv cea pentru mașină.

Webb s-a pensionat acum, fiind forțată să se retragă și pentru că a fost diagnosticată cu o afecțiune cardiacă, și a spus că este recunoscătoare tuturor celor care au donat pentru ea.

„Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au făcut donații. Vă mulțumesc din adâncul inimii”, a spus Webb. „Înseamnă totul pentru mine”.