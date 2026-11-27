Tronul pe care au stat regii României va fi adus la București cu o mașină specială și gardă de onoare. Când va putea fi văzut de public

1 minut de citit Publicat la 11:00 27 Noi 2026 Modificat la 11:00 27 Noi 2026

Tronul României, pe care au stat patru regi, revine în Sala Tronului de la Palatul Regal. Sursă foto: Facebook - Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

Tronul pe care au stat regii României va fi transportat, vineri, la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) din București, cu o mașină specială, însoțit de garda de onoare, anunță Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, care deține piesa de patrimoniu, potrivit Agerpres.

„Contribuim esențial la proiectul Muzeului Național de Artă, de refacere a Sălii Tronului din Palatul Regal al României, prin expunerea piesei originale 'Tronul României', pe care au stat toți cei patru regi: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I.

Acest lucru este posibil printr-un contract de custodie ce are ca obiect celebra piesă, deținută de Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, către Muzeul Național de Artă al Romaniei. În felul acesta, 'Tronul României' poate fi expus în locul său de origine, după 78 de ani”, se arată într-un comunicat al Muzeului Golești.

Conform aceleiași surse, contractul de custodie este încheiat pe o perioadă de un an și prevede împrumutul la schimb cu o colecție de artă deținută de MNAR - trei opere pictate de Rudolf Schweitzwer-Cumpăna, artist al cărui nume îl poartă Galeria de Artă din Pitești.

Tronul va pleca spre Palatul Regal cu o mașină specială și cu gardă de onoare, precizează instituția muzeală.

MNAR a informat anterior că spațiile Istorice ale Palatului Regal vor putea fi vizitate de public de Ziua Națională, pe 1 decembrie, între orele 16:00 și 20:00, fiind prima ocazie, după foarte mulți ani, de a vedea tronul la locul său, în Sala Tronului.

„Este un moment de mare însemnătate pentru muzeu, pentru publicul său și pentru patrimoniul național. Tronul va fi așezat chiar în poziția sa consacrată de istorie și de protocol.

Alături de el, publicul va putea admira alte piese de mobilier care au aparținut ansamblului istoric originar al Sălii Tronului, precum și o parte din Tapiseria de Stat, brodată cu însemnele regale și stemele provinciilor istorice românești”, a informat joi MNAR joi.