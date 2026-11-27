Cresc pensiile și salariile în 2027? Nicușor Dan spune că nu poate garanta: „E mult prea devreme să putem să previzionăm”

1 minut de citit Publicat la 12:19 27 Noi 2026 Modificat la 12:36 27 Noi 2026

Pensionarii se revoltă după promisiunea „indexării prudente”. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că nu poate garanta în acest moment că salariile și pensiile vor crește anul viitor, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte ținta de deficit bugetar asumată în fața Comisiei Europene.

„Ceea ce știm este că toată lumea este aliniată în privința necesității de a respecta ținta de deficit. Este însă mult prea devreme pentru a putea face previziuni cu privire la ce se va întâmpla în anumite domenii.

Nu putem, în acest moment, să oferim o garanție că vor exista creșteri de salarii și pensii”, a declarat șeful statului.

El a mai adăugat că „tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național din 2027 să fie votat în 2026, în luna decembrie. Dezbaterea abia începe”.

Precizările despre pensii au loc în contextul în care mai mulți reprezentanți ai Guvernului, inclusiv premierul Luca Niculescu și ministrul Muncii, Florin Manole, au anunțat că pensiile vor fi majorate începând din ianuarie 2027.

De asemenea, joi, 26 noiembrie, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern că, în 2027, nu vor putea fi adoptate măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Astfel, salariile, alocațiile, pensiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate anul viitor.

Potrivit notei de informare prezentate de ministrul Finanțelor, pragul datoriei publice va rămâne peste 60% până în 2031. Potrivit legii, guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” când datoria depășește 60% din PIB.

Astfel, mai mult de un milion de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate până în 2031. Pentru pensii se caută o derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 pensiile să fie indexate cu 7,3%.