Premieră în România: 51 de capodopere ale lui Giorgio de Chirico, expuse la Timișoara. "Una dintre cele mai mari expoziţii din Europa". Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Consiliul Județean Timiș și Muzeul Național de Artă Timișoara au adus în România, pentru prima dată, operele pictorului suprarealist Giorgio de Chirico. Peste 50 de picturi, sculpturi și lucrări pe hârtie au ajuns joi, de la Roma, și pot fi deja admirate la Palatul Barroc din Piața Unirii a oraşului până în luna aprilie. Niciun muzeu din ţara noastră nu are în colecție vreo lucrare a lui de Chirico. Până acum, operele sale puteau fi văzute doar în marile muzee ale Europei.

O piață în care timpul pare să stea pe loc – de la această imagine alb-negru, familiară timișorenilor pornește expoziția "Giorgio de Chirico: Sensul spațiului urban – Pittura Metafisica", deschisă la Palatul Baroc, care adăpostește Muzeul Național de Artă din Timișoara. Lucrările vin din colecția Fundației "Giorgio e Isa de Chirico" din Roma.

"Este cu adevărat o colecţie de capodopere, lucrări deosebit de importante pentru parcursul lui de Chirico. Explorează temele tipice ale picturii sale metafizice, una dintre viziunile principale ale avangardei secolului XX, care s-a dezvoltat mai ales la Paris, în anii prieteniei cu Apollinaire, cu Picasso şi cu alţi mari protagonişti ai avangardei", a declarat Fabio Benzi, curator, preşedintele Fundației "Giorgio e Isa de Chirico" din Roma.

Este pentru prima dată când o selecție atât de importantă din opera artistului italian ajunge în România. Piețele sale neliniștitoare, populate de manechine și de figuri inspirate din Antichitate i-au fascinat pe suprarealiști, care l-au recunoscut drept precursor.

"El a influențat major supralismul, a creat un anumit tip de pattern, un anumit tip de viziune care, iată, a fost apropiat de mari artiști precum Dalí, Magritte și alții, dar și de mari cineaști, între care putem să îi numim pe Michelangelo Antonioni, Federico Felliniși așa mai departe", a subliniat Filip Petcu, curatorul general al expoziţiei "Giorgio de Chirico: Sensul spațiului urban – Pittura Metafisica" şi managerul general al Muzeului Național de Artă Timișoara.

Publicul poate descoperi și o latură mai puțin cunoscută a lui De Chirico, din perioada în care s-a întors spre Rubens și spre maieștrii secolului al XVII-lea. Retrospectiva e completată de două documente audiovizuale rare din arhivele televiziunii publice italiene RAI.

"De Chirico este un mare artist italian şi european, iar această expoziţie de la Timişoara este una dintre cele mai mari expoziţii din Europa, din ultimii ani. Credem că această colaborare dintre muzeul din Timişoara, judeţul Timiş, şi desigur, organizaţiile noastre culturale italiene este el mai frumos simbol al diplomaţiei culturale în Anul Cultural România - Italia", a subliniat Federico Mollicone, preşedintele Comisiei pentru Cultură, Parlamentul Italiei.

Operele aduse de la Roma sunt expuse alături de alte 30 de lucrări din colecția Muzeului Național de Artă din Timișoara și ale unor artiști timișoreni invitați.

Expoziția face parte din anul cultural România - Italia 2026 și este finanțată de Consiliul Județean Timiș. Miza autorităților este ca orașul să devină o destinație pentru marile expoziții internaționale.

"Este important pentru noi, la Consiliul Județean Timiș, să aducem astfel de expoziții către publicul din județul nostru, pentru a permite celor care nu au acces la aceste expoziții senzaționale în celelalte capitale ale Europei, să poată să le vadă aici, pe viu, acasă, în muzeele noastre; să putem să transformăm județul nostru și Timișoara într-un hub cultural internațional, în care să avem prezente cât se poate de des astfel de opere de la artiști remarcabili din Europa și din întreaga lume", a menţionat Alexandru Iovescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, în timpul declaraţiilor.

Retrospectiva De Chirico poate fi vizitată la Timișoara până pe 11 aprilie 2027.