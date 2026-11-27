Isterie totală: 360.000 de oameni au fost anunțați, din greșeală, că au câștigat 47.000.000 de euro la loterie

1 minut de citit Publicat la 12:13 27 Noi 2026 Modificat la 12:14 27 Noi 2026

360.000 de oameni au fost anunțați, din greșeală, că au câștigat 47.000.000 de euro la loterie Sursa foto: Getty Images

Din greșeală, sute de mii de persoane au fost informate că au câștigat aproape 47 de milioane de euro. Anunțul care a provocat interie totală în Belgia a fost făcut din cauza unei erori tehnice.

În urma acestei gafe, aproape 360.000 de jucători au fost informați, în mod greșit, că au câștigat jackpotul EuroMillions, de către Loteria Națională din Belgia (Loterie Nationale), potrivit Het Laatste Nieuws.

Participanții aleg cinci numere cuprinse între 1 și 50, precum și două numere „stea” între 1 și 12. Astfel, șansele de a câștiga premiul cel mare sunt de 1 la 139 de milioane.

Cu toate acestea, în ciuda șanselor practic imposibile, sute de mii de persoane au primit marți un e-mail în care li se comunica faptul că 356.906 de persoane ghiciseră corect numerele câștigătoare.

În realitate, nimeni nu ghicise toate cele șapte numere, astfel că jackpotul a rămas în continuare în joc pentru tragerea de vineri.

Purtătoarea de cuvânt a loteriei, Stéphanie Deleul, a declarat că eroarea a fost cauzată de o „comunicare defectuoasă privind distribuirea premiilor”.

„Toți jucătorii afectați vor primi un e-mail cu informații despre ce anume a mers prost. Departamentul nostru de marketing lucrează intens la acest aspect”, a mai spus aceasta.

„Eroarea a fost detectată imediat, astfel încât tragerea EuroMillions de vineri să se poată desfășura fără probleme”, a mai completat aceasta.

Anul trecut, mii de norvegieni au crezut că au devenit milionari, după ce au fost informați în mod eronat că au câștigat la Eurojackpot.

Operatorul loteriei, Norsk Tipping, a declarat că eroarea a fost cauzată de o conversie incorectă din eurocenți în coroane norvegiene, ceea ce a dus la acordarea unor sume de bani „exagerat de mari”.

Compania primește banii aferenți premiilor din Germania, în euro, apoi sunt convertiți în moneda locală.

Incidentul a dus la demisia directorului general al companiei de jocuri de noroc, Tonje Sagstuen.

Jackpotul EuroMillions de vineri seară este de 58 de milioane de euro.