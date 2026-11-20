Cancerul, depistat dintr-o simplă probă de sânge. În București s-a deschis un centru unic în Europa Centrală și de Est

2 minute de citit Publicat la 18:50 20 Noi 2026 Modificat la 18:50 20 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pacienții din România vor putea afla dintr-o simplă analiză de sânge dacă au cancer sau dacă boala riscă să revină după tratament. Asta datorită unui nou centru de diagnostic inaugurat la București, care folosește tehnologie de ultimă generație. Proiectul a fost inițiat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și de Institutul de Cercetare și Dezvoltare Genetică.

Noua metodă se numește biopsie lichidă și va înlocui, în multe cazuri, biopsia clasică. Aceasta este o procedură invazivă, în care medicii prelevează o bucată de țesut din tumoră. Cu biopsia lichidă, pacientului i se ia doar o probă de sânge, iar analiza ei poate arăta dacă în organism există urme ale bolii.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga, spune că ideea centrului a pornit chiar de la întrebările pe care pacienții le pun medicilor după operație.

„De multe ori, în cabinet, după o operație, un pacient ne întreabă: am fost operat, dar boala va recidiva sau a rămas ceva în corp din tumora pe care am avut-o? Pentru a răspunde la aceste întrebări, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a aplicat la programul Teaming for Excellence, un program foarte important al Comisiei Europene”, a explicat Viorel Jinga.

Universitatea a câștigat finanțarea cu proiectul Excely, care are ca scop crearea unui centru de excelență dedicat medicinei personalizate în cancer și în bolile cardiovasculare. Medicina personalizată înseamnă că diagnosticul și tratamentul sunt adaptate fiecărui pacient în parte. Noul centru, singurul de acest fel din Europa Centrală și de Est, va folosi tehnologiile de biopsie lichidă.

Pe lângă faptul că sunt mai puțin invazive pentru pacienți, noile analize ar urma să fie și mai ieftine, spune directorul de management al proiectului.

„Vom scădea costurile, în primul rând, ale analizelor și vom da acces pacienților la metode de diagnostic noi, mai puțin invazive”, a declarat Brândușa Bitel, director de management al proiectului Excely.

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, crede că proiectul va îmbunătăți atât diagnosticul, cât și tratamentul pacienților.

„Sunt convins că rezultatele pe care le veți obține în zona aceasta a genomicii, a medicinei personalizate, în sfera mai largă a biopsiei lichide, vor contribui decisiv la creșterea calității diagnosticului și, ulterior, sigur, și a tratamentului pacienților”, spune Andrei Alexandru.

Cum va funcționa centrul

Universitatea va pune la dispoziție spațiul din strada Avrig, din București, unde vor funcționa laboratoarele de testare și banca de probe biologice. Proiectul se va sprijini și pe o rețea de peste 40 de spitale.

Noua metodă va fi testată pe cel puțin 5.000 de pacienți, înainte de a intra în practica medicală obișnuită. În acest program vor fi diagnosticați pacienți cu cancer de colon, dar și cu alte boli oncologice sau cardiovasculare.

Cercetătorul Adrian Streinu Cercel, de la Academia de Științe Medicale, spune că noua tehnologie ar putea ajuta la depistarea timpurie a cancerului. El subliniază însă că pregătirea specialiștilor este la fel de importantă ca aparatura.

„Foarte probabil că vom avea posibilitatea să și identificăm precoce o serie de afecțiuni, în cazul de față, afecțiuni oncologice. Cea mai importantă componentă a unui astfel de proiect este formarea personalului”, a declarat acesta.

Tocmai de aceea, tinerii cercetători români vor merge în Olanda, Germania și Statele Unite ale Americii, unde vor învăța cum să dezvolte noile metode de diagnostic și tratament.

Proiectul costă 30 de milioane de euro. Jumătate din bani, adică 15 milioane de euro, vin de la Comisia Europeană, iar cealaltă jumătate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.