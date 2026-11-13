Când ar putea circula autobuzul fără șofer în țara noastră. Șefa Anadolu Automobil Rom: „Depinde foarte mult de cadrul legislativ”

Magda Peșu, General Manager Anadolu Automobil Rom. Foto: Agerpres

Transportul public 100% verde iese din orașe. Unul dintre cei mai mari furnizori de autobuze electrice din România prezintă un nou model interurban, care permite călătorii fără emisii și pe distanțe mai lungi, între localități. Este adevărat că autobuzele electrice costă mai mult la achiziție, dar aduc economii importante. După PNRR, principala sursă de finanțare, primăriile au în continuare la dispoziție bani europeni pentru înnoirea flotelor. Iar următorul pas este deja testat pe străzile din România. Într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN, șefa Anadolu Automobil Rom, Magda Peșu, a vorbit și despre un autobuz complet autonom, fără șofer, care așteaptă doar cadrul legal pentru a intra în circulație.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Mă bucur să fim împreună și să facem proba directă a unui vehicul electric, cel care, să spunem, a schimbat fața României. Transportul electric cred că a modificat mult din ceea ce înseamnă peisajul urban în foarte multe colțuri din România.

Magda Peșu, General Manager Anadolu Automobil Rom: Este și pentru mine o bucurie și o plăcere să vă revăd și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a face împreună o călătorie, o frumoasă călătorie, sper eu să fie și pentru dumneavoastră, cu acest autobuz electric pe care noi îl prezentăm zilele acestea în România. Noutatea legată de acest vehicul este aceea că el este un vehicul interurban, care va permite, practic, și călătoriile cu acest gen de transport 100% verde în afara orașelor, pe distanțe mai lungi.

Însă, pentru noi, la Anadolu Automobil, această propulsie electrică, acest transport verde cu autobuze 100% electrice, nu mai reprezintă de mult o noutate, pentru că încă din 2014 am început să promovăm tipul acesta de transport, vehicule propulsate cu baterii de înaltă tensiune, și din 2018 am început să livrăm primele flote.

În curând o să livrăm autobuzul cu numărul electric cu numărul 1.000. În ce oraș? Vom vedea deocamdată, probabil, prin județul Arad, să vedem exact ordinea în care vor sosi în România vehiculele pe care noi le avem acum contractate. Sper că până la sfârșitul anului să reușim să atingem această bornă de 1.000 de vehicule electrice pentru transportul public urban din România.

Adrian Ursu: Sunt, cum spuneam, schimbări importante în ceea ce înseamnă mobilitatea urbană în ultimii ani și, fără îndoială, a contat foarte mult finanțarea, existența finanțării pentru tipul acesta de achiziții pe care inclusiv municipalitățile le-au făcut. Suntem într-un moment prielnic. Am avut PNRR-ul, care a fost, probabil, vârful de finanțare, nu?

Magda Peșu: Da, PNRR-ul, într-adevăr, a fost principalul program, principala sursă de finanțare pentru acest tip de autobuze. Prețul lor de achiziție față de clasicele autobuze cu motoare termice este unul, evident, mai mare, pentru că bateriile electrice sunt încă destul de costisitoare.

Fără aceste fonduri europene, cu siguranță primăriile din România nu și-ar fi permis să aloce bugete pentru achiziția lor. În timpul exploatării se fac foarte multe economii din exploatarea autobuzelor electrice, pentru că prețul curentului electric este mult mai mic decât prețul motorinei și, în general, toate costurile de mentenanță sunt mai mici, pentru că sunt foarte multe sisteme în minus, să spunem, față de autobuzele clasice pe motorină, cele cu motoare termice.

Adrian Ursu: Odată încheiat PNRR-ul, avem perspectiva unor noi surse de a asigura fluxul de bani, pentru ca ceea ce înseamnă continuarea înnoirii parcului auto și înverzirea lui în orașele care poate nu au făcut-o încă să nu fie stopată?

Magda Peșu: Momentan este în derulare programul regional și sunt, într-adevăr, achiziții noi de flote propulsate electric. Chiar în timp ce vorbim, sunt mai multe primării din România care au anunțat public licitații de achiziție pentru troleibuze, autobuze electrice și tramvaie.

Sunt la dispoziția României încă fonduri. Important este ce vom negocia pe viitorul exercițiu bugetar. Este important pentru Fondul Social pentru Climă.

Adrian Ursu: Am văzut orașe care au recurs, pentru că vorbeați despre banda dedicată, la soluția asta pe o scară ceva mai extinsă, nu doar pe tronsoane mici sau experimentale. Reușiți să le vindeți, ca să zic așa, și pachetul acesta: autobuzul, plus soluția de mobilitate în trafic, prin punerea benzilor dedicate? Să îi convingeți cu modele din alte țări, modele, iată, chiar și din România?

Magda Peșu: Anumite sisteme, anumite echipamente care comunică practic cu semafoarele și există acea prioritate. Am câteva exemple. Am livrat în Alba Iulia și în Buzău astfel de sisteme.

Adrian Ursu: Dar în curând poate n-o să mai avem nevoie de șoferi, pentru că anul trecut vă vedeam prezentând în România autobuzul autonom.

Magda Peșu: Nu aș spune chiar în scurt timp. Depinde foarte mult și de cadrul legislativ din România și de cum autoritățile din România vor înțelege să deschidă oportunitatea utilizării acestui vehicul autonom.

Într-adevăr, anul trecut am avut o campanie de promovare a unui autobuz autonom de nivel 4, autobuz care poate fi condus de la distanță, fără ca șoferul să intervină. Prezența șoferului pe scaun era doar din motive de siguranță și pentru că așa prevede legislația.

Au fost câteva demonstrații și în câteva orașe din România. Aș aminti Iași, Cluj, Bistrița și Alba Iulia, unde autobuzul electric autonom de 8 metri, produs de producătorul nostru partener din Turcia, a fost prezent și a arătat că, într-adevăr, la un moment dat, inteligența artificială se aplică foarte bine și mijloacelor de transport în comun. Noi suntem pregătiți să livrăm astfel de autobuze inteligente și autonome în România.

Adrian Ursu: Unde o să fim peste 10 ani? Pentru că acum 10 ani puțină lume se gândea că o să ajungem la tipul acesta de schimbare pe care îl traversăm acum. Peste 10 ani, care credeți că o să fie hitul în transportul urban, de pildă?

Magda Peșu: Mă gândesc că, probabil, o să avem mai multe vehicule autonome sau o să începem să avem vehicule autonome și o să le vedem pe străzile din marile orașe ale României.

Deci, probabil, o să avem mai multă organizare, un management mai bun, lucruri care, într-adevăr, ne ușurează viața. Inteligența artificială o să fie un factor major, o să aibă un impact major asupra transportului public, din punctul meu de vedere, și să sperăm că o să ne placă ce o să vedem peste 10 ani.

Da, e greu. Într-adevăr, tehnologia se dezvoltă atât de rapid, încât îmi este greu să mă gândesc cum o să arate mijloacele de transport peste 2 ani, darămite peste 10 ani. Deja este un orizont de timp la care nici imaginația mea nu merge chiar atât de departe.