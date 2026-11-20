„Eu lucrez la cofetărie. Colegii au ajuns deputați”. Ce spune liberala exclusă din PNL după ce i-a oferit un tort Olguței Vasilescu

Consiliera a insistat că a rămas alături de liberali în cei 25 de ani de activitate politică. FOTO: Facebook

Consiliera locală PNL Craiova Adriana Ungureanu, suspendată din toate funcțiile politice și exclusă din grupul consilierilor liberali după ce i-a oferit primarului PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, un tort de ziua ei, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că va contesta decizia. Ea susține că gestul a fost făcut în calitate de antreprenor, nu de reprezentant al PNL, și spune că nu înțelege de ce a provocat nemulțumirea colegilor de partid.

„Cu ocazia zilei doamnei primar, am vrut să îi duc un tort, în calitate de antreprenor. Un tort cu tematica Târgului de Crăciun, bradul, Tărâmul Elfilor. Și nu m-am dus în nicio formă în calitate de ales local sau membru al PNL.

Acest gest, nu știu de ce, i-a supărat pe o parte dintre colegii mei, care aseară s-au adunat și au făcut un BPL să mă excludă din funcția de consilier, din toate funcțiile pe care le dețineam în PNL, de prim-vicepreședinte al Organizației Municipale. Sunt de 25 de ani în PNL. Cred că eram ultima liberală din această organizație, pentru că restul au fost colegii mei care au venit de la PDL, iar eu am rămas o liberală veche. Și nu înțeleg pur și simplu ce i-a făcut să scrie un comunicat fără să vorbească cu mine.

Sunt un om care vorbește cu toată lumea, cred că mă cunosc foarte mulți craioveni. Foarte mulți membri de partid m-au sunat și mi-au dat mesaje care efectiv m-au făcut să mă simt mândră că le-am fost colegă și că le sunt în continuare și că mă consideră un om care rămâne lângă ei, chiar dacă sunt exclusă de 15 colegi de-ai mei, care nici măcar nu sunt toți aleși în acest for.

Bineînțeles că o voi contesta. După atâtea campanii electorale, după atâția ani de zile în care colegii mei au ajuns directori, senatori, deputați... eu lucrez la cofetăria mea. Eu sunt antreprenor. Și anul trecut am dus un tort doamnei primar. Bineînțeles că dau torturi la sportivi, la echipa de handbal, și la Craiova, la SCM, și la CSM București. Am dus de 10-15 ani, tot am dus, pentru că așa îmi face plăcere.”

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Adriana Ungureanu, despre excluderea din PNL

Consiliera a insistat că a rămas alături de liberali în cei 25 de ani de activitate politică și că a participat la campaniile electorale ale partidului, fără să se distanțeze de colegii săi.

„Eu nu sunt la Conservator, eu sunt în PNL. Am 25 de ani în care am participat la campanii și am fost alături de colegii mei. Am căzut prin gropi, m-am dus și m-au mușcat câinii și am fost tot timpul între ei. Nu am fost departe de ei.”

Consiliera liberală a respins și ideea că tortul ar fi fost oferit în numele partidului, explicând că a fost, de fapt, o modalitate de promovare a propriei afaceri și a spus că a oferit torturi și liderilor PNL:

„Nu a fost din partea partidului, a fost o reclamă pentru mine. Câte torturi s-au mâncat la președintele PNL Craiova?! Nu am înțeles! Vedeți în poze la PNL.”