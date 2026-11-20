2 minute de citit Publicat la 15:05 20 Noi 2026 Modificat la 15:07 20 Noi 2026

Sindicatele cer o majorare la 4.886 de lei brut, în timp ce patronatele au venit cu trei variante. FOTO: Foto: Getty Images

Discuțiile de vineri de la Ministerul Muncii, la care au participat reprezentanți ai sindicatelor și ai patronatelor, privind salariul minim de la 1 ianuarie 2027 s-au încheiat fără un consens. Sindicatele cer o majorare la 4.886 de lei brut, în timp ce patronatele au venit cu trei variante, printre care înghețarea salariului minim. Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat că cea mai probabilă soluție este reducerea taxării pe salariul minim.

Sindicatele au propus ca salariul minim brut să crească la 4.886 de lei de la 1 ianuarie. Ele s-au opus variantei de reducere a taxării și cer o majorare efectivă a salariului.

În schimb, patronatele au venit la negocieri cu trei propuneri, precum înghețarea salariului minim la nivelul actual, reducerea taxării, cu impozit de 0% pe salariul minim, dar fără ca acesta să crească sau o majorare limitată, până la 4.500 de lei brut.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a descris întâlnirea ca fiind una tensionată, după ce patronatele au anunțat că nu își permit creșterea salariului minim.

Potrivit lui Manole, la masa negocierilor s-a discutat și despre mutarea unor contribuții de la angajator la angajat, precum și despre posibilitatea reducerii taxării.

Manole a spus că, în opinia sa, varianta cu cele mai mari șanse să fie adoptată este reducerea taxării pe salariul minim. El a subliniat că negocierile abia au început, că vor mai dura și că forma finală va fi prezentată în Consiliul Național Tripartit (CNT).

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că sindicatele au cerut majorarea salariului minim și că patronatele au răspuns cu cele trei variante - reducerea taxării, menținerea salariului la nivelul actual de la 1 ianuarie sau o creștere de până la 4.500 de lei.

Hossu a avertizat că sindicatele vor ieși în stradă dacă salariul minim nu va fi majorat.

În replică, Adriana Iftime, reprezentanta patronatului din construcții, a spus că economia trece printr-un an greu și că, în aceste condiții, o creștere a salariului minim este dificil de susținut.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, la Digi 24, că reducerea taxării pe muncă este una dintre soluțiile luate în calcul de social-democrați și că discuțiile privind salariul minim vor avea loc de la jumătatea anului viitor, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu a fost luată încă o decizie privind stabilirea salariului minim pentru anul 2027. Oficialul a precizat că există mai multe propuneri venite din partea sindicatelor și patronatelor, printre care reducerea taxării muncii, taxe 0 pe salariul minim și transferarea treptată a unei părți din contribuțiile sociale de la angajat la angajator.

Aceste variante urmează să fie analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit (CNT), unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor vor discuta și vor lua o decizie privind nivelul salariului minim în următoarele două săptămâni.