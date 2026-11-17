Ce se întâmplă cu salariile în 2027. Propuneri pentru taxe 0 pe salariul minim. Ministrul Muncii: „Aş prefera impozit progresiv”

2 minute de citit Publicat la 18:28 17 Noi 2026 Modificat la 18:30 17 Noi 2026

Aceste variante urmează să fie analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit (CNT). Foto: Profimedia Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu a fost luată încă o decizie privind stabilirea salariului minim pentru anul 2027. Oficialul a precizat că există mai multe propuneri venite din partea sindicatelor și patronatelor, printre care reducerea taxării muncii, taxe 0 pe salariul minim și transferarea treptată a unei părți din contribuțiile sociale de la angajat la angajator.

Aceste variante urmează să fie analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit (CNT), unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor vor discuta și vor lua o decizie privind nivelul salariului minim în următoarele două săptămâni.

Întrebat dacă se ia în calcul inclusiv reducerea taxării muncii, Florin Manole a explicat că pe masa discuțiilor se află mai multe propuneri, fără ca Ministerul Muncii să fi optat deocamdată pentru una dintre ele.

„În Ministerul Muncii, discuțiile sunt după cum urmează: avem un calendar și o serie de proceduri care trebuie îndeplinite pentru a ajunge, în cele din urmă, împreună cu sindicatele, patronatele și ceilalți membri ai Guvernului, în CNT, pentru decizia privind salariul minim. Până atunci, evident, primim tot felul de propuneri și variante din partea oricărui partener social. Avem sindicate care au propus anumite niveluri ale salariului minim, în acord cu directiva europeană. Avem o altă confederație sindicală care ne propune, ca variantă primă, trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, nu a tuturor, ci treptat, câteva procente, cu câteva ocazii. Și avem și patronate, de exemplu IMM România, care ne-au spus despre posibilitatea taxării pe muncă. Nu vreau să mă pronunț în favoarea uneia sau alteia dintre soluții. Le înțeleg pe toate ca tot atâtea angajamente, exemple de angajament pentru găsirea unei soluții. Decizia care va fi preferată de CNT o vom afla în următoarele două săptămâni”.

Declarațiile vin în contextul în care reprezentanții IMM-urilor consideră că situația economică nu permite o nouă creștere a costurilor salariale. După o întâlnire cu Sorin Grindeanu, președintele IMM România, Florin Jianu, a prezentat trei alternative prin care angajații ar putea primi mai mulți bani fără majorarea salariului minim: reducerea taxelor pe muncă, creșterea sumei deductibile de la 200 la 400 de lei sau introducerea unor salarii minime diferite în funcție de domeniul de activitate.

Ce variantă preferă PSD pentru salariul minim

Întrebat ce variantă ar prefera PSD, ministrul Muncii a precizat că impozitarea progresivă ar fi opțiunea sa personală, însă a subliniat că această soluție nu se află în prezent pe agenda Guvernului și nu este prevăzută în programul de guvernare.

„Nu există niciun text în programul de guvernare și niciun plan în Guvern pentru subiectul acesta. Dacă e să vorbim despre ce aș prefera, aș prefera impozitarea progresivă, dar nu vă speriați, nu există discuția asta în Guvern, din păcate, în opinia mea”.

În ceea ce privește reducerea taxării muncii, Florin Manole a spus că aceasta reprezintă una dintre soluțiile posibile propuse de partenerii sociali, decizia urmând să fie luată în cadrul Consiliului Național Tripartit.

„Toate propunerile făcute de partenerii sociali reprezintă o soluție posibilă. Care va fi aleasă este o decizie a CNT-ului”.