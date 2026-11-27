Nicușor Dan, după ce Simion a acuzat că i s-a făcut dosar politic: "A blufat de atâtea ori. Nu cred că mai trebuie luat în serios"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, la Bruxelles, în legătură cu acuzațiile liderului AUR, George Simion, care a susținut că dosarul său este instrumentat politic, fiind "o făcătură". Simion a fost inculpat joi pentru instigare publică, după o afirmație din martie 2025, când a spus că "membrii Biroului Electoral Central ar trebui jupuiți de vii".

Chestionat de jurnaliști în legătură cu afirmațiile lui Simion, șeful statul a opinat că acesta "nu ar mai trebui să fie luat în serios".

"Eu am spus asta de mai multe ori și încerc să fiu cât de obiectiv pot. Când faci o afirmație, trebuie să o probezi. Și când cineva face la rând afirmatii neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția sa în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios. Eu așa mă raportez la oameni. Față de cineva care o dată, de două, de trei ori spune niște 'blufuri', nu mai am ce să reacționez și cred că societatea ar trebui să procedeze la fel", a spus Nicușor Dan.

În opinia președintelui, oamenii "trebuie să creadă doar lucrurile care se adeveresc".

Simion, inculpat pentru indemnul la "jupuirea publică" a membrilor BEC. În orele ulterioare, susținătorii lui Georgescu au recurs la violențe și incendieri

George Simion a fost pus sub acuzare, joi, pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook în martie 2025, a afirmat că membrii Biroului Electoral Central "ar trebui jupuiți în piața publică". La momentul respectiv, BEC a interzis candidatura prezidențială a lui Călin Georgescu, iar îndemnul la "jupuirea" membrilor Biroului Electoral a fost publicat după această decizie. În orele următoare, susținătorii lui Georgescu au comis violențe și incendieri, 19 persoane fiind trimise în judecată în urma incidentelor.

"Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani nu se ocupă decât de opoziția politică, de tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alți lideri politici din zona suveranistă (...) Toate dosarele, într-un mod total discreționar, ajung la acest procuror, Rareș Stan. Împotriva oricărei practici juridice, am fost chemat aici după un an și jumătate direct în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică și sunt inculpat", a afirmat Simion, la ieșirea de la audierile de la Parchetul General.

Simion a adăugat că "deja apele s-au împărțit în societatea românească" și "toată lumea înțelege despre ce e vorba", inclusiv că este vorba de "un dosar politic".

El a estimat că punerea sa sub acuzare vizează "doborârea partidului AUR", "îngenuncherea" partidului, pentru că a refuzat "în mod repetat" să facă "pace cu sistemul".

"Am refuzat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm guvernul Veștea, am refuzat să le votăm propunerile, așa că Nicușor Dan a spus foarte clar, televizat, în ultimele două săptămâni, ce intenții are și de cine îi este frică în anul 2028. Ne așteptăm la Justiția din România să nu se ocupe de opoziția politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici, la Parchetul General", a mai spus Simion, afirmând că Nicușor Dan este "dictator".