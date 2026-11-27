„Ai ratat o bună ocazie să taci”. Surse: E scandal în guvern. Nazare și Neacșu s-au certat pe salariile din companiile de stat

2 minute de citit Publicat la 16:57 27 Noi 2026 Modificat la 16:57 27 Noi 2026

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și vicepremierul Marian Neacșu. Foto: Guvernul României

În Guvernul Niculescu mocnește primul scandal politic, potrivit surselor Antena 3 CNN. Miniștrii PSD s-au plâns premierului Luca Niculescu de ministrul Finanțelor, iar în timpul ședinței de guvern de joi, Marian Neacșu și Alexandru Nazare au avut un schimb de replici „contondent”, au spus surse politice, pe un proiect de ordonanță privind salariile din companiile de stat. După ce vicepremierul PSD, cu puteri sporite, i-ar fi spus ministrului Finanțelor că „a ratat o bună ocazie să tacă”, votul în Guvern a fost după cum și-a dorit Neacșu.

Tensiunile din Guvernul Niculescu au atins punctul de fierbere în ședința de guvern de joi.

Scandal în Guvernul Niculescu

Vicepremierul Marian Neacșu a pus pe masă un proiect prin care majorările salariale din companiile de stat să se facă de fiecare ordonator de credite în parte, cu avizul Ministerului de Finanțe, fără să mai fie necesară adoptarea în Guvern.

Alexandru Nazare s-ar fi opus, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar cei doi ar fi avut un schimb de replici „contondent”. Marian Neacșu i-ar fi spus ministrului de Finanțe „ai ratat o bună ocazie să taci”.

Premierul Luca Niculescu a asistat la schimbul de replici, dar nu a avut nicio reacție, au mai spus sursele Antena 3 CNN. Iar, când a venit momentul votului, proiectul a fost adoptat așa cum și-a dorit Marian Neacșu.

Marian Neacșu nu este singurul social-democrat care e în conflict cu Alexandru Nazare. Surse politice au precizat că înainte de ședința de guvern mai mulți miniștrii PSD s-au dus la Luca Niculescu să se plângă de șeful de la Finanțe.

De altfel, liderii PSD nu s-au ferit să-și facă publice nemulțumirile legate de acesta. PSD a transmis că raportul prezentat vineri de Alexandru Nazare privind finanțele României nu este unul complet și nu îi mulțumește. Sorin Grindeanu acuză că gaura bugetară este mai mare și spune că indexarea pensiilor nu este negociabilă.

„Pare că domnul Nazare nu s-a lepădat de cele rele, umbra lui Bolojan încă domnește prin minister. Pot înțelege ș putem înțelege că a făcut parte și din alte guverne în care producția la hectar trebuia să fie pe hârtie extraordinară, putem să acceptăm lucrul acesta, nu înțelegem de ce în continuare ascunde niște evindețe. Când și dacă va fi schimbat domnul Nazare, doar domnul Niculescu știe”, a spus social-democratul Ionuț Pucheanu la Antena 3 CNN.

Ce spune Alexandru Nazare

Ar putea fi remaniat Alexandru Nazare? Întrebat dacă se așteaptă să fie înlocuit în scenariul în care nu vor fi majorate pensiile, ministrul Finanțelor a spus: „Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Cred că acesta este criteriul după care sunt evaluat. Nu am cunoștință de o asemenea intenție”.

De asemenea, întrebat dacă există reproșuri la adresa lui pentru că nu găsește banii necesari pentru a indexa pensiile, după doi ani în care au fost înghețate și o serie de măsuri de austeritate care au afectat puterea de cumpărare, Alexandru Nazare a spus: „Lucrăm foarte bine în echipă. Nu comentez știri pe surse”.

„Nu au existat astfel de reproșuri”, a spus el.

Alexandru Nazare (PNL) a fost ministru de Finanțe și în Guvernul Bolojan. Numele său a figurat și printre potențialii premieri desemnați de președintele Nicușor Dan în timpul crizei politice prelungite.