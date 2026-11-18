Marian Neacșu primește puteri sporite de la Luca Niculescu. Drept de veto pe actele cu impact bugetar și coordonarea ministerelor PSD

1 minut de citit Publicat la 13:58 18 Noi 2026 Modificat la 13:58 18 Noi 2026

Vicepremierul Marian Neacșu primește puteri sporite în Guvern. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a decis să îi ofere vicepremierului Marian Neacșu coordonarea a 12 ministere și un drept de veto pe toate actele normative cu impact bugetar care circulă în Guvern. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, „în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare”, vicepremierul va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de toate ministerele din Guvern. De asemenea, Neașcu va coordona 10 ministere printre care și cele avizatoare, precum și pe ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Marian Neacșu se ocupă și de coordonarea reformei companiilor de stat.

Ce prevede decizia semnată de Luca Niculescu

Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, doar 5 miniștri scapă de „coordonarea” lui Neacșu:

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan

Ministrul Educației, Sorin Costreie

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță

Ministrul delegat pentru digitalizare, Bogdan Dumitru

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu

Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:

a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerul Finanțelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Justiției;

e) Ministerul Apărării Naționale;

f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

g) Ministerul Energiei;

h) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

i) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

k) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

m) Ministerul Sănătății; n) Ministerul Educației și Cercetării;

o) Ministerul Culturii.

(2) Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministerul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcțională a următoarelor ministere și structuri:

a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerul Justiției;

c) Ministerul Apărării Naționale;

d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

e) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

h) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

j) Ministerul Sănătății;

k) ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Art. 2. — Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Art. 3. — Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie. Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marian Neacșu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă.