Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2027, a anunțat Florin Manole: „De unde bani? Să răspundă Ministerul de Finanțe”

2 minute de citit Publicat la 15:33 27 Noi 2026 Modificat la 15:53 27 Noi 2026

Florin Manole spune că pensiile vor fi mărite de la 1 ianuarie 2027 Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

La o zi după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus în ședința de Guvern că pensiile ar putea fi înghețate anul viitor, ministrul Muncii, Florin Manole a spus la Digi24 că pensiile vor fi sigur indexate de la 1 ianuarie 2027.

„Atât premierul, cât și președintele Camerei, și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a declarat Florin Manole pentru sursa citată.

El a mai precizat că inflația a scăzut puterea de cumpărare a tuturor românilor, în special a pensionarilor ale căror venituri au fost înghețate în ultimii doi ani.

Referindu-se la nota de informare prezentată în ședința de Guvern de joi de Alexandru Nazare, potrivit căreia, în 2027, nu vor putea fi adoptate măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială, Florin Manole a spus:

„Tipul acesta de notă în ședința de Guvern este un document care apare recurent în ultimii 3-4 ani de zile... Este, până la urmă, dreptul și responsabilitatea ministrului Finanțelor, dar nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”.

Ministrul Muncii a mai spus că găsirea banilor pentru indexarea pensiilor este responsabilitatea ministrului de Finanțe. „La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze”, a mai spus Florin Manole.

Florin Manole a mai precizat că va propune ca pensiile să fie indexate cu procentul legal calculat la momentul respectiv. „La nivelul lunii august ar fi fost 7,3. Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o va lua primul-ministru și Guvernul în ansamblu”, a mai spus ministru Muncii.

În ședința de Guvern de joi, 26 noiembrie, Alexandru Nazare a prezentat o notă de informare potrivit căreia salariile, pensiile și alocațiile ar putea fi înghețate pentru 5 ani. În aceasta se menționează că pragul datoriei publice va rămâne peste 60% până în 2031. Astfel, în conformitate cu legile în vigoare, guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” când datoria depășește 60% din PIB.

Nicușor Dan spune că nu poate garanta creșerea pensiilor

Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a spus vineri că nu poate garanta în acest moment că salariile și pensiile vor crește anul viitor, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte ținta de deficit bugetar asumată în fața Comisiei Europene.

„Ceea ce știm este că toată lumea este aliniată în privința necesității de a respecta ținta de deficit. Este însă mult prea devreme pentru a putea face previziuni cu privire la ce se va întâmpla în anumite domenii.

Nu putem, în acest moment, să oferim o garanție că vor exista creșteri de salarii și pensii”, a spus Nicușor Dan.