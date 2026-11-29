România nu scapă de iarnă. ANM a extins codurile galbene de ger în aproape toată țara. Cât durează valul de frig

1 minut de citit Publicat la 10:27 29 Noi 2026 Modificat la 11:22 29 Noi 2026

vremea va fi deosebit de rece, iar gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele zile și au extins avertizările de vreme deosebit de rece și ger. Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de temperaturi minime care pot coborî până la -18 grade Celsius, iar în sudul, estul și local în centrul țării frigul se va menține și pe parcursul zilei. În plus, vântul va continua să viscolească zăpada în unele zone.

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, un cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase este valabil de duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 2 decembrie, ora 10:00.

Atenționarea vizează Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală.

În aceste regiuni, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -18 și -10 grade Celsius.

Frigul va persista și în timpul zilei, în special în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile vor rămâne în general negative. Maximele vor fi cuprinse între -7 și 1 grad Celsius.

Cod galben de vânt și viscol în sudul și sud-estul țării

ANM a prelungit și avertizările de vânt puternic. Duminică, 29 noiembrie, până la ora 20:00, este în vigoare un cod galben pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea rafale de 50-70 km/h, va viscoli zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității.

Un alt cod galben de intensificări ale vântului va intra în vigoare duminică, la ora 20:00, și va fi valabil până marți, 1 decembrie, la ora 10:00. Acesta vizează litoralul, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice și în noaptea de duminică spre luni, când rafalele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.