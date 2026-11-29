2 minute de citit Publicat la 10:00 29 Noi 2026 Modificat la 10:21 29 Noi 2026

Imaginile surprind o navă de marfă de mari dimensiuni în largul coastei orașului Ajman. FOTO: Captură video/ X/ Massimo

O navă surprinsă în largul orașului Ajman, din Emiratele Arabe Unite, pare că plutește deasupra mării, într-o iluzie optică spectaculoasă. Imaginile virale au readus în atenție „mirajul superior”, fenomenul care face ca obiectele aflate la distanță să pară suspendate deasupra orizontului, potrivit gulfnews.com.

Imaginea neobișnuită nu arată o navă zburătoare și nici nu este un truc de cameră, ci o iluzie optică naturală cunoscută sub numele de miraj superior. Fenomenul este provocat de condițiile atmosferice care determină curbarea luminii și pot distorsiona poziția aparentă a obiectelor îndepărtate, făcând o navă să pară că plutește deasupra mării.

Filmarea, realizată de fotograful Jaseel Peralasseri, stabilit în Dubai, a făcut furori pe rețelele sociale, adunând 31 de milioane de vizualizări în doar 20 de ore și aproximativ 1,5 milioane de aprecieri.

Ce arată videoclipul devenit viral

Imaginile surprind o navă de marfă de mari dimensiuni în largul coastei orașului Ajman. Puntea lungă și suprastructura albă a vasului sunt clar vizibile pe fundalul mării albastre. O fâșie de apă mai închisă la culoare, aflată sub coca navei, creează impresia izbitoare că aceasta este suspendată deasupra suprafeței.

Ships seemingly hover above water due to optical illusion called false horizon (not Fata Morgana). https://t.co/7ntISWSknd — Massimo (@Rainmaker1973) November 28, 2026

În partea dreaptă a cadrului se vede un țărm stâncos, în timp ce în prim-plan pot fi observate mici valuri. Pe măsură ce camera apropie imaginea, spațiul aparent dintre navă și apă devine și mai evident.

Explicația științifică din spatele iluziei

Potrivit ABC News, un miraj superior apare atunci când diferențele de temperatură dintre straturile de aer determină curbarea luminii în timp ce aceasta traversează atmosfera. Acest lucru modifică poziția aparentă a obiectelor îndepărtate, făcând o navă să pară mai sus decât se află în realitate și creând uneori impresia că plutește deasupra orizontului.

Fenomenul poate, de asemenea, să alungească, să distorsioneze sau să deplaseze poziția aparentă a navelor, țărmurilor și a altor obiecte aflate la distanță.

Nava de marfă rămâne pe apă, însă condițiile atmosferice creează iluzia că aceasta plutește deasupra mării.

Fotograful a declarat că a filmat întâmplător scena neobișnuită și a publicat imaginile pe internet fără să anticipeze reacția pe care o vor stârni.

„Am filmat-o pur și simplu, la întâmplare, și am postat-o, iar videoclipul a adunat 31 de milioane de vizualizări în 20 de ore. Nu m-am așteptat niciodată să devină atât de viral”, a declarat acesta pentru Gulf News.

Videoclipul a stârnit reacții împărțite. Mulți dintre cei care l-au urmărit au fost uimiți de spațiul aparent de sub navă. Alții au pus la îndoială iluzia optică, spunând că pot vedea în continuare vasul așezat pe apă.

Imaginile neobișnuite au transformat o scenă obișnuită de pe coastă într-un subiect viral, milioane de oameni încercând să înțeleagă spațiul aparent de sub navă. În ciuda imaginilor spectaculoase, vasul nu s-a desprins niciodată de apă: în realitate, era vorba despre un miraj superior.

Identitatea navei și condițiile atmosferice exacte care au provocat iluzia rămân însă neclare. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite nu au oferit nicio confirmare sau declarație oficială cu privire la imaginile respective.