Grammy 2027. Artista care a fost nominalizată la 11 categorii și lista completă a propunerilor

2 minute de citit Publicat la 17:26 16 Noi 2026 Modificat la 17:30 16 Noi 2026

Cântăreaţa britanică Raye, în fruntea nominalizărilor la premiile Grammy 2027 FOTO: Getty Images

Cântăreaţa britanică Raye, creatoarea hitului ''Where Is My Husband!'', a obţinut luni cele mai multe nominalizări la Grammy Awards 2027, devansându-le pe artista spaniolă Rosalia şi pe cântăreaţa americană Ella Langley, potrivit Reuters citată de Agerpres.

Raye a obţinut 11 nominalizări la premiile Grammy, inclusiv în categoriile Cântecul anului şi Înregistrarea anului graţie melodiei ''Where Is My Husband'', dar şi în categoria Albumul anului pentru discul ''This Music May Contain Hope''. Rosalia a primit nouă nominalizări la doar câteva zile după ce a dominat Latin Grammys cu albumul ''Lux''.

Ella Langley, nominalizată pentru prima dată la Grammy, a obţinut şapte nominalizări, la egalitate cu Miranda Lambert, Olivia Rodrigo şi Phoebe Bridgers. Megastarul pop Taylor Swift a primit cinci nominalizări.

În categoria Albumul anului, cel mai important trofeu al galei Grammy, veterana Swift concurează cu o serie de artişti din noul val. Swift, care a fost nominalizată pentru albumul ''The Life of a Showgirl'', a câştigat acest trofeu de patru ori, un număr record.

Câştigătorii vor fi aleşi de cei circa 16.000 de membri ai Recording Academy şi anunţaţi cu prilejul unei ceremonii desfăşurată în Los Angeles pe 7 februarie 2027. Gala va fi transmisă live pe postul ABC al Walt Disney şi în streaming pe Disney+ şi Hulu.

Pe lângă Rye şi Swift, în cursa pentru Cel mai bun album se mai află Langley cu discul ''Dandelion'', Rosalia cu albumul ''Lux'', Phoebe Bridgers graţie discului ''Lost Weekend'', Olivia Dean - ''The Art of Loving''-, dar şi Olivia Rodrigo cu materialul discografic ''you seem pretty sad for a girl so in love''. Bruno Mars este singurul bărbat nominalizat în această categoria graţie albumului ''The Romantic''.

''This Music May Contain Hope''' este cel de-al doilea album al cântăreţei Raye, în vârstă de 29 de ani, şi combină elemente pop, jazz, R&B şi alte stiluri. Cele 11 nominalizări primite de artista britanică au egalat recordul lui Beyonce pentru cele mai multe nominalizări la Grammy obţinute de o artistă femeie într-un singur an.

Hitul ''Choosin' Texas'', interpretat de cântăreaţa country Ella Langley, a dominat topurile muzicale anul acesta. S-a aflat în fruntea Billboard Hot 100 pentru 27 de săptămâni, doborând recordul stabilit de hitul ''All I Want for Christmas Is You'', interpretat de Mariah Carey.

Langley a fost de asemenea nominalizată în categoria Cel mai bun artist la debut alături de trupa rock Geese, cântăreaţa pop Slayyyter, rapperul Don Toliver, printre alţii.

Senzaţia Kpop BTS a refuzat să trimită vreo piesă muzicală pentru a fi evaluată în vederea nominalizării în semn de protest faţă de înfiinţarea unei noi categorii dedicate muzicii pop din Asia. Membrii acestei trupe sud-coreene au spus că, în opinia lor, muzica nu trebuie împărţită pe criterii regionale.

În categoria Cea mai bună interpretare pop asiatică au fost nominalizate, printre altele, melodiile K-pop ''Yes'', de Lisa, şi ''Bang Bang'', de Ive.

Dolly Parton, legendara cântăreaţă country care a decedat în august, a primit trei nominalizări postume.