<1 minut de citit Publicat la 13:22 18 Noi 2026 Modificat la 13:29 18 Noi 2026

Elena Cârstea a fost internată de urgență în Spitalul Floreasca FOTO: Facebook/ Elena Cârstea

Momente grele pentru Elena Cârstea: artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală după ce i s-a făcut rău. La scurt timp de la revenirea în țară, artista s-a simțit rău încă de pe Aeroportul Otopeni, iar starea ei s-a agravat în zilele următoare.

Elena Cârstea a ajuns miercuri dimineață la Spitalul Floreasca, după ce a avut dificultăți severe de respirație. În urma analizelor făcute de către medicii de la spital, a rezultat că aceasta se confruntă cu insuficiență respiratorie.



Artista a ajuns în România pe data de 12 noiembrie, iar starea ei de sănătate s-a agravat în momentul aterizării pe Aeroportul Otopeni. Inițial, aceasta a refuzat să fie transportată la spital și a optat pentru tratamentul la domiciliu.

În ciuda eforturilor de a-i stabiliza starea, simptomele ei s-au agravat, iar miercuri dimineață a ajuns să fie internată la Spitalul Floreasca.

Familia ei este stabilită în Statele Unite ale Americii și a fost informată despre situația cu care se confruntă Elena Cârstea, urmând ca una dintre fiicele ei să ajungă în țară.

Ea rămâne în continuare internată în Spitalul Floreasca.