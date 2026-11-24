Medicii pot folosi fiecare întâlnire cu pacienții pentru a discuta despre mai multe forme de prevenție, inclusiv despre vaccinare. Foto: Getty Images

România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană la vaccinare și la participarea la programele de screening. Prevenția poate salva vieți, însă miturile și dezinformarea îi țin pe oameni departe de aceste soluții. Cum poate deveni prevenția o prioritate reală în sistemul medical și ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la servicii medicale preventive? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vor căuta răspunsuri specialiștii și reprezentanții autorităților la conferința „Prevenția, prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN.

Prevenția trebuie să însemne mai mult decât intervenția punctuală în momentul în care apare o problemă de sănătate. Pacienții trebuie să aibă acces constant la informații și soluții care să îi ajute să evite îmbolnăvirea. În acest sens, medicii pot folosi fiecare întâlnire cu pacienții pentru a discuta despre mai multe forme de prevenție, inclusiv despre vaccinare.

„Proiectul nostru este undeva în zona terapiei orale. Ne dorim ca oamenii să apeleze la această prevenție, fie atunci când este nevoie de o profilaxie pe termen lung, caz în care să vină o dată la trei luni, astfel încât să folosim oportunitățile în care ne întâlnim cu ei pentru a-i și educa. În parteneriat cu colegii noștri din asociații, să facem această educație medicală. În momentul în care pacientul vine și ne întreabă despre prevenție, trebuie să folosim oportunitatea pentru a vorbi despre toate formele de prevenție, inclusiv despre vaccinare. (...) Să facem și prevenție împotriva HPV, antigripală și antipneumococică, pentru că sunt persoane expuse la risc la care putem preveni aceste lucruri. Fie că vorbim despre o administrare continuă sau la cerere, atunci când a existat o expunere ocazională, pacientul să vină și să primească profilaxia, astfel încât să prevenim infecția. Acesta este cel mai important lucru. Nu avem vaccinare, dar avem tratament ca prevenție”, a declarat prof. univ. dr. Anca Streinu-Cercel, medic primar boli infecțioase.

Prevenția nu se limitează însă la bolile transmisibile, ci trebuie privită în legătură cu toate afecțiunile care pot afecta starea de sănătate, în special în cazul persoanelor vârstnice sau al celor cu boli cronice. O infecție respiratorie, care pentru un om sănătos poate trece fără complicații majore, poate avea consecințe serioase pentru un pacient cu afecțiuni cardiovasculare.

„Prevenția depășește această graniță dintre bolile transmisibile și bolile cronice. Dacă ne gândim la un pacient de peste 65 de ani sau la un pacient cronic și suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii, trebuie să înțelegem că acestea nu sunt episoade izolate. Pentru aceste categorii de persoane pot avea consecințe importante, pot duce la agravarea stării de sănătate și tocmai de aceea cred că este important să avem o abordare integrată”, a explicat Raluca Sîmbotin, lider al Grupului Vaccinuri – ARPIM.

La nivel european, această abordare integrată este deja discutată în cadrul planului pentru combaterea bolilor cardiovasculare. Printre măsurile avute în vedere se numără inclusiv vaccinarea împotriva infecțiilor respiratorii, în special în cazul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare. România are, la rândul său, oportunitatea de a corela măsurile naționale cu direcțiile stabilite la nivel european.

„Această legătură am văzut-o și la nivel european. Se discută acum amplu despre acest plan european pentru abordarea bolilor cardiovasculare și există o recomandare a Consiliului Uniunii Europene pentru vaccinarea împotriva infecțiilor respiratorii, în special pentru pacienții cu boli cardiovasculare. Deja la nivel european există o abordare integrată, de la prevenție, inclusiv prin vaccinare, la diagnosticarea pacienților cu boli cardiovasculare, tratament și reinserție. Eu aș spune că și la nivel național avem oportunitatea de a conecta agenda europeană cu agenda națională. Avem o strategie națională privind bolile cardiovasculare, adoptată de Ministerul Sănătății”, a concluzionat Raluca Sîmbotin.