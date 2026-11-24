Dan Voiculescu, reflecții de pe Muntele Athos: „Sensul existenței este mai important decât să bifezi o bornă concretă”

<1 minut de citit Publicat la 12:38 24 Noi 2026 Modificat la 12:38 24 Noi 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu vorbește, într-un nou articol publicat pe blogul personal, despre nevoia profundă a omului de a descoperi sensul existenței, despre credință și experiența spirituală a călătoriilor sale pe Muntele Athos.

Într-un text intitulat „Muntele Athos, nevoia de sens!”, profesorul subliniază că aspirația către spiritualitate a însoțit omenirea de-a lungul întregii sale istorii.

„Nevoia descoperirii unui sens spiritual, a unei realități mai profunde, aflate dincolo de realitatea imediată, este înscrisă în ADN-ul uman”, afirmă Dan Voiculescu.

Profesorul mărturisește că fiecare călătorie pe Muntele Athos reprezintă o nouă etapă în apropierea sa de credință, pe care o vede ca pe un proces continuu de descoperire și înțelegere.

„Credința adevărată este ca orizontul. Pe măsură ce avansezi, orizontul se lărgește și te invită la încă un pas și la mai multă căutare”, scrie Dan Voiculescu.

Departe de a considera această căutare permanentă un motiv de descurajare, profesorul o privește cu recunoștință, considerând că existența unui orizont spiritual oferă direcție și profunzime vieții.

Mesajul său este o invitație la reflecție asupra adevăratelor repere ale existenței, dincolo de obiectivele imediate și de realizările materiale.

„Iar sensul existenței este mai important decât să bifezi o bornă concretă, dar lipsită de temei spiritual”, conchide profesorul Dan Voiculescu.