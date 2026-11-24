Papa Francisc a povestit că l-a văzut pe diavol "de trei ori", împreună cu "porțile Iadului", într-un jurnal publicat după moartea sa

3 minute de citit Publicat la 09:36 24 Noi 2026 Modificat la 09:36 24 Noi 2026

Papa Francisc la Zidul Plângerii din Ierusalim, în timpul unei vizite în Israel, în mai 2014. Foto: Getty Images

Papa Francisc a mărturisit că l-a zărit pe diavol "de trei ori" și că o dată a văzut și "porțile iadului", transmite AFP, citată de Agerpres. Confesiunile apar într-un jurnal intim din care au fost publicate marți fragmente într-o nouă carte, arată sursa citată.

Cartea "The Personal Diary of Pope Francis" (Jurnalul personal al papei Francisc) este scrisă de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernandez. Ea include pasaje extrase dintr-un jurnal pe care Jorge Bergoglio - papă între 2013 și 2025 - l-a ținut între 1992 și 2024. Este un document care dezvăluie îngrijorările și regretele fostului suveran pontif, dar și umanitatea și credință sa, notează AFP.

Victor Manuel Fernandez, responsabilul ministerului pentru Doctrina Credinței de la Vatican, a precizat că Francisc i-a cerut să facă în așa fel încât reflecțiile sale să devină cunoscute lumii întregi.

La moartea papei, Fernandez i-a mărturisit succesorului său, papa Leon al XIV-lea, temerea că jurnalul ar putea fi "abandonat într-un depozit oarecare". El a obținut autorizația de a publica fragmente din acesta.

Papa a detaliat în jurnalul său cum l-a văzut pe diavol

În una dintre cele mai spectaculoase dezvăluiri, papa Francisc a scris că, pe când era arhiepiscop de Buenos Aires, l-a văzut pe diavol de trei ori și i-a auzit vocea."Am descoperit că demonul râdea sfidător, planând cu viclenie", a scris papa argentinian în jurnalul său, la 24 ianuarie 2021, potrivit unui exemplar al versiunii franceze a cărții publicate de editura Albin Michel și consultat de AFP.

"Acum aproximativ cincisprezece ani. L-am văzut de la fereastra mașinii. Nu uit ochii lui amenințători și, în același timp, ademenitori", a notat el.

A doua oară, s-a întâmplat într-o capelă carmelită. "Nu voi uita acea privire, mai intensă decât cea anterioară. Erau ca niște fulgere de foc", a precizat el.

Al treilea episod a avut loc în timpul unei întrevederi, la Roma. "L-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpânind totul. (...) Nu pot uita sunetul puternic al vocii sale", a consemnat Francisc, adăugând: "Domnul mi-a dat șansa să mă eliberez de aceste întâlniri".

Papa Francisc a dezvăluit, de asemenea, la 7 iunie 2018, că în noaptea precedentă, în timp ce se pregătea să se culce, "a văzut porțile iadului". "Seducția păgână în toată puterea ei. Am privit puțin și m-a îngrozit", a consemnat el în jurnal, adăugând că în acel moment a luat "rozariul ca pe o armă". Rozariul este șiragul de mărgele la care este atașată o cruce și care este folosit pentru a număra rugăciunile în timpul ritualului religios.

Papa Francisc se examinează cu ochi critic în jurnal

În jurnalul său, papa Francisc se arată, totodată, autocritic pentru "sentimentele sale ocazionale de dispreț, invidie, mândrie" sau pentru că a ignorat odată "un bărbat beat de pe stradă" care îl interpelase.

În ultima perioadă a vieții sale, papa și-a mărturisit regretul că a fost "acel Jorge arogant, autosuficient, cinic și mincinos față de sine însuși". Conform jurnalului, Francisc se temea că zilele sale pe Pământ erau numărate, fiind îngrijorat de îmbătrânire.

În 1996, la vârsta de 60 de ani și cu aproape trei decenii înainte de moartea sa, el a consemnat: "Vreau să fac bine în puținul timp care mi-a mai rămas, dorind să fiu bun. Cât timp irosit, cât rău făcut!".

Îngrijorările au continuat după alegerea sa ca papă în 2013, suveranul pontif notând pe 9 aprilie 2016 că "atacurile diavolului, sub diferite forme, s-au intensificat... Oare este un semn că timpul se apropie de sfârșit și că el nu vrea să piardă?".

Jurnalul cuprinde 86 de pagini scrise înainte de alegerea sa și alte 55 după acest moment.

Cartea cu fragmentele din jurnalul lui Francisc are lansarea simultană în cinci limbi marți, 24 noiembrie, și este distribuită în 94 de țări, potrivit Vatican News. Ediția italiană este publicată de Editura Vaticanului, edițiile în spaniolă, engleză și portugheză de filiale ale editurii Penguin Random House, iar ediția în franceză, de Albin Michel.