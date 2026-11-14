Începe Postul Crăciunului 2026. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegări

2 minute de citit Publicat la 09:00 14 Noi 2026 Modificat la 09:00 14 Noi 2026

Vitraliu cu nașterea lui Iisus. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și durează 40 de zile, până joi, 24 decembrie, inclusiv. În această perioadă, credincioșii ortodocși se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului prin post alimentar, rugăciune și fapte bune.

Potrivit calendarului publicat de Basilica.ro, în cele 40 de zile sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește. Prima dintre acestea este 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și durează 40 de zile

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului, începe în fiecare an pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. În 2026, prima zi de post este duminică, iar ultima este joi.

Potrivit informațiilor publicate de Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române, această perioadă are o durată de 40 de zile și reprezintă unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox.

Postul este o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată pe 25 decembrie. Credincioșii sunt îndemnați să îmbine înfrânarea alimentară cu rugăciunea, participarea la slujbele religioase, milostenia și grija față de cei din jur.

Înainte de începerea postului, sâmbătă, 14 noiembrie, este marcat Lăsatul Secului, ultima zi în care se pot consuma alimente de dulce înaintea celor 40 de zile de post.

Comparativ cu Postul Paștelui, Postul Crăciunului este considerat mai puțin aspru din punct de vedere alimentar, deoarece calendarul bisericesc prevede mai multe zile cu dezlegare la pește, ulei și vin.

Ce se mănâncă și ce nu în Postul Crăciunului

Pe durata Postului Crăciunului, credincioșii ortodocși renunță la alimentele de origine animală, respectiv carne, ouă, lapte și produse lactate. Meniul zilnic este alcătuit în principal din preparate vegetale, iar în anumite zile sunt permise și peștele, uleiul și vinul.

Printre alimentele care pot fi consumate în zilele obișnuite de post se numără:

Legume proaspete sau gătite;

Fructe proaspete, uscate sau conservate;

Fasole, linte, năut și mazăre;

Orez, paste fără ou, cartofi și alte cereale;

Semințe, nuci și alune;

Pâine și produse de panificație preparate fără ingrediente de origine animală.

În schimb, în zilele fără dezlegare, nu sunt permise carnea și preparatele din carne, peștele, ouăle, laptele, brânzeturile, smântâna, untul și alte produse care conțin ingrediente de origine animală.

Rânduiala alimentară nu este însă singurul aspect important al postului. Potrivit îndemnurilor Bisericii Ortodoxe Române, cele 40 de zile trebuie să fie însoțite de rugăciune, participarea la slujbele religioase, milostenie și renunțarea la comportamentele care îi pot răni pe ceilalți.

Zilele cu dezlegare la ulei, vin și pește

Postul Crăciunului este mai puțin aspru decât Postul Paștelui, deoarece calendarul ortodox cuprinde mai multe zile în care credincioșii au dezlegare la anumite alimente.

Potrivit calendarului publicat de Basilica.ro pentru anul 2026, în cele 40 de zile sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește.

Acestea sunt:

Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30;

21, 22, 23, 28, 29 și 30; Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.

Prima dezlegare la pește este sâmbătă, 21 noiembrie, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Printre celelalte zile importante cu dezlegare se numără 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și 6 decembrie, când este prăznuit Sfântul Ierarh Nicolae.

În ceea ce privește dezlegarea la ulei și vin, rânduiala generală a Postului Nașterii Domnului permite consumul acestora în zilele de sâmbătă și duminică, începând cu 21 noiembrie și până la 18 decembrie inclusiv. Există și dezlegări speciale în anumite zile de sărbătoare, conform calendarului bisericesc.

Pe măsură ce se apropie Crăciunul, postul devine mai aspru. Ultimele zile, în special Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, sunt marcate de o înfrânare alimentară mai accentuată.

Biserica subliniază că respectarea postului nu trebuie redusă la alegerea alimentelor. Scopul acestei perioade este pregătirea sufletească pentru Nașterea Domnului, prin credință, cumpătare, iertare și fapte bune.