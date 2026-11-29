Sfântul Andrei, sărbătoare mare pe 30 noiembrie și zi liberă legală. Cum a devenit Ocrotitorul României și ce nume se sărbătoresc

4 minute de citit Publicat la 09:00 29 Noi 2026 Modificat la 09:00 29 Noi 2026

Icoană cu Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat. Sursa foto: Basilica.ro

Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie, iar în 2026, marea sărbătoare religioasă pică luni. Este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, fiind dedicată Apostolului considerat Ocrotitorul României. Ziua este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și este declarată sărbătoare legală, fiind zi liberă pentru angajați. Totodată, sute de mii de români își sărbătoresc onomastica.

Cine a fost Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat

Sfântul Apostol Andrei a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele Sfântului Apostol Petru. Originar din Betsaida Galileei, acesta era pescar și a fost, la început, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

Este numit „cel Întâi Chemat” deoarece a fost primul dintre apostoli care L-a urmat pe Iisus Hristos. Potrivit Evangheliei, după ce L-a întâlnit pe Mântuitor, Andrei l-a căutat pe fratele său, Simon Petru, și i-a spus că L-a găsit pe Mesia, aducându-l apoi la Hristos.

După Învierea Mântuitorului, Sfântul Andrei a propovăduit creștinismul în mai multe regiuni. Potrivit tradiției bisericești, acesta a ajuns și în teritoriile de la Marea Neagră, inclusiv în Scythia Minor, Dobrogea de astăzi.

Sfântul Apostol Andrei a murit ca martir în orașul Patras din Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, cunoscută în tradiția creștină drept Crucea Sfântului Andrei.

Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an pe 30 noiembrie, dată la care credincioșii participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, ocrotire și ajutor sufletesc.

De ce este numit Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este considerat Ocrotitorul României datorită tradiției potrivit căreia acesta a propovăduit Evanghelia în ținuturile Dobrogei de astăzi, contribuind la răspândirea creștinismului pe teritoriul românesc.

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Andrei a ajuns în zona Dobrogei, unde a vestit învățătura lui Hristos și a întemeiat primele comunități creștine. Din acest motiv, este cinstit ca unul dintre cei care au contribuit la începuturile creștinismului pe pământ românesc.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua de 30 noiembrie să fie trecută în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Doi ani mai târziu, în 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat oficial Ocrotitorul României.

Ulterior, la 14 noiembrie 2001, Sfântul Sinod a hotărât ca ziua sa de prăznuire să devină sărbătoare bisericească națională. Prin Legea nr. 147/2012, data de 30 noiembrie a fost declarată și sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Pe 17 noiembrie 2026, Patriarhia Română a anunțat că sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei va fi celebrată la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Naționale din București, din cauza lucrărilor aflate în desfășurare la interiorul edificiului. Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru credincioși și pelerini cu ocazia celui de-al doilea hram, din 30 noiembrie.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei

Pe 30 noiembrie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Sfântului Apostol Andrei sau derivate ale acestuia.

Printre cele mai cunoscute nume sărbătorite de Sfântul Andrei se numără:

Andrei;

Andreea;

Andrea;

Andreia;

Andra;

Andrada;

Andreas;

Andrias;

Andries;

Andru;

Andruța;

Andruș;

Andraș;

Andi;

Adi.

Numele Andrei provine din grecescul „Andreas”, derivat din termenul „andreios”, care înseamnă curajos, bărbătesc sau puternic.

Ziua de 30 noiembrie este un prilej de bucurie pentru toți cei care poartă aceste nume, fiind obișnuit ca familia și prietenii să le transmită urări de „La mulți ani!”.

Tradiții și credințe populare de 30 noiembrie

Sărbătoarea Sfântului Andrei este însoțită de numeroase tradiții și credințe populare, unele dintre ele păstrate din generație în generație. Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este cunoscută în folclorul românesc drept „Noaptea Sfântului Andrei” și este asociată cu numeroase obiceiuri de protecție și practici de prevestire.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este aceea a busuiocului pus sub pernă. Fetele nemăritate așază o crenguță de busuioc, uneori sfințit, sub pernă, în credința populară că își vor visa ursitul.

Un alt obicei este legat de usturoi, considerat protector împotriva spiritelor rele. În unele zone ale țării, oamenii ung cu usturoi ușile, ferestrele și pragurile caselor, pentru a ține la distanță răul și pentru a-și proteja gospodăria.

Tot în noaptea de Sfântul Andrei există tradiția păzirii usturoiului, un obicei întâlnit în anumite regiuni ale României. Tinerii se adună la o petrecere, iar usturoiul este păzit până dimineața, fiind considerat ulterior un simbol al protecției și al sănătății.

În credința populară, noaptea de Sfântul Andrei este asociată și cu strigoii, lupii și alte spirite despre care se spune că ar umbla prin lume. De asemenea, oamenii obișnuiau să urmărească vremea din această noapte pentru a face previziuni despre iarna care urma.

Este important de precizat că aceste obiceiuri aparțin tradiției populare și nu reprezintă învățături sau practici religioase obligatorii ale Bisericii Ortodoxe.

În ajunul sărbătorii de Sf. Andrei, pe 29 noiembrie, se pune grâu la încolțit

Un alt obicei păstrat de Sfântul Andrei este punerea grâului la încolțit, tradiție asociată cu norocul, sănătatea și belșugul în anul care urmează. În seara de 29 noiembrie, în ajunul sărbătorii, fiecare membru al familiei își poate pune propriul vas cu grâu, pentru a vedea cum se va dezvolta până la Anul Nou.

Pentru respectarea acestui obicei, boabele de grâu se așază într-o farfurie sau într-un vas în care se pune pământ umed ori un strat de vată îmbibată cu apă. Recipientul se păstrează într-un loc călduros și luminos, iar boabele trebuie udate periodic, astfel încât să rămână umede.

Potrivit credinței populare, grâul care crește înalt, des și verde până la Anul Nou prevestește un an bun, cu sănătate, noroc și prosperitate pentru persoana care l-a pus la încolțit. În schimb, firele rare sau slab dezvoltate erau interpretate în trecut ca semn al unui an mai puțin roditor.

În unele regiuni, grâul încolțit era folosit și pentru a face previziuni despre recoltele din anul următor. Obiceiul simbolizează fertilitatea, continuitatea vieții și speranța într-un an îmbelșugat și este transmis din generație în generație.

Tradiția nu reprezintă o obligație religioasă, ci face parte din obiceiurile populare românești legate de sărbătoarea Sfântului Andrei.