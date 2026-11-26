Când se pune grâu la încolțit de Sf. Andrei și ce semnificație are: Tradiția are legătură și cu Anul Nou

2 minute de citit Publicat la 11:12 26 Noi 2026 Modificat la 11:12 26 Noi 2026

Tradiția spune că grâul trebuie pus la încolțit în ajunul sărbătorii Sfântului Andrei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când se pune grâu de Sf. Andrei este una dintre întrebările care apar în fiecare an, la final de toamnă, în preajma sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, celebrată pe 30 noiembrie.

Potrivit tradiției populare românești, grâul se pune la încolțit în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, iar felul în care crește până la Anul Nou arată, în credința populară, cum va fi anul următor pentru fiecare membru al familiei.

Obiceiul este asociat cu norocul, sănătatea, belșugul și prosperitatea.

Când se pune grâul la încolțit de Sf. Andrei conform tradiției

Tradiția spune că grâul trebuie pus la încolțit în ajunul sărbătorii Sfântului Andrei, mai exact în noaptea de 29 spre 30 noiembrie.

În 2026, Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie, astfel că momentul respectării acestui obicei este duminică seara, 29 noiembrie.

Fecare membru al familiei ar trebui să aibă propriul vas cu grâu. În noaptea de dinaintea sărbătorii, se ia o mână de boabe și se seamănă într-un ghiveci cu pământ sau într-o farfurie mai înaltă. Semințele se acoperă apoi cu un strat subțire de pământ.

Recipientul trebuie așezat la fereastră, într-un loc în care grâul să beneficieze de suficientă lumină și căldură pentru a putea încolți.

O altă variantă întâlnită în tradiția populară este folosirea unui strat de vată umedă, pe care sunt așezate boabele de grâu. Indiferent de metoda aleasă, semințele trebuie menținute umede pe parcursul perioadei de germinare.

Obiceiul nu presupune respectarea unei ore exacte, important fiind ca grâul să fie pus la încolțit în ajunul sau în ziua sărbătorii.

Potrivit credințelor populare, grâul care crește înalt, verde și des până la Anul Nou prevestește un an bun, cu sănătate, noroc și belșug. În schimb, firele rare sau care se dezvoltă greu sunt interpretate, în unele zone, ca semn al unui an mai puțin roditor.

Ce se face cu grâul de la Sf. Andrei

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei este îngrijit până la Anul Nou, când membrii familiei urmăresc cât de mult a crescut și cum arată firele verzi.

În credința populară, aspectul grâului are o semnificație aparte. Dacă acesta este înalt, des și sănătos, se spune că persoana care l-a plantat va avea parte de noroc, sănătate și prosperitate în anul care urmează.

Tradiția este legată și de recoltele agricole. Bătrânii considerau că un grâu frumos și viguros poate prevesti un an roditor, cu recolte bogate. Interpretările diferă însă de la o regiune la alta, fiind transmise din generație în generație.

După Anul Nou, grâul poate fi păstrat ca element decorativ sau poate fi folosit pentru a împodobi masa de sărbătoare. Firele verzi sunt asociate cu viața, renașterea naturii și speranța într-un nou început.

Dincolo de superstițiile legate de noroc și viitor, obiceiul are și o semnificație simbolică. Grâul reprezintă fertilitatea, continuitatea vieții și belșugul, iar încolțirea lui în perioada de iarnă este privită ca un simbol al reînnoirii.

Potrivit Institutului Național al Patrimoniului, punerea grâului la încolțit de Sfântul Andrei face parte din calendarul tradițional românesc al sărbătorilor de toamnă. În unele comunități, se spune că felul în care crește grâul într-o strachină cu pământ poate arăta cum va fi viața familiei în anul următor.

Obiceiul este unul popular, păstrat de-a lungul timpului, și nu reprezintă o obligație religioasă.