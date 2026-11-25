Voyager 1, în pericol. Sonda NASA care a ajuns cel mai departe în spațiu nu mai trimite date

3 minute de citit Publicat la 23:09 25 Noi 2026 Modificat la 23:09 25 Noi 2026

Sonda Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ. Foto: Getty Images

Chiar când se pregătea să atingă o etapă istorică, care a făcut-o primul obiect construit de om ajuns la o zi-lumină de Pământ, sonda Voyager 1 a NASA, aflată la o vârstă înaintată, a avut o nouă problemă de comunicare, scrie CNN.

Sonda spațială nu mai trimite date științifice și tehnice și transmite doar un „semnal purtător” gol, adică un semnal radio continuu care, în mod normal, conține și informațiile adunate de instrumentele de la bord.

NASA a observat problema pe 14 noiembrie, cu cinci zile înainte ca Voyager 1 să atingă pragul de o zi-lumină. O zi-lumină este distanța pe care un semnal radio, care se deplasează cu viteza luminii, o parcurge în 24 de ore până la sondă, adică aproximativ 26 de miliarde de kilometri.

Pe baza semnalului purtător și a calculelor de traiectorie, inginerii misiunii au reușit să confirme că sonda a ajuns la această distanță. Acum există însă îngrijorări legate de starea sondei, care are 49 de ani. Voyager 1 a fost lansată în septembrie 1977 și funcționează de peste zece ori mai mult decât se estimase inițial.

Potrivit NASA, faptul că sonda transmite semnalul purtător arată că, în continuare, computerul de navigație o ține orientată corect spre Pământ, iar antena și echipamentele de transmisie funcționează. Lipsa datelor indică însă o problemă la computerul de la bord care adună informațiile de la instrumentele științifice. Dintre cele zece instrumente ale sondei, doar două mai funcționează, celelalte fiind oprite pentru a economisi energie.

Echipa Voyager 1 lucrează la rezolvarea problemei, dar distanța uriașă face ca orice reparație să meargă extrem de greu. O comandă trimisă sondei are nevoie de 24 de ore ca să ajungă la ea, iar răspunsul are nevoie de încă 24 de ore ca să ajungă înapoi la echipa de pe Pământ.

CNN a cerut un punct de vedere Laboratorului de Propulsie cu Reacție (JPL) al NASA din Pasadena, California, de unde sunt coordonate ambele sonde Voyager. Un purtător de cuvânt al NASA a declarat că problema nu este încă rezolvată, fără să ofere alte detalii.

Un drum plin de obstacole

Defecțiunea seamănă cu una petrecută exact cu trei ani în urmă, pe 14 noiembrie 2023, când Voyager 1 a încetat, de asemenea, să mai trimită date științifice prin semnalul purtător.

Atunci, inginerii NASA au descoperit o problemă la sistemul de date de zbor (FDS), unul dintre cele trei computere de la bordul sondei. FDS adună și pregătește datele științifice și tehnice înainte ca acestea să fie transmise spre Pământ.

Un singur cip din computer se defectase, așa că NASA a decis pur și simplu să nu mai ruleze niciun cod pe el. Această modificare a provocat însă un șir de alte probleme, pentru că cipurile rămase nu aveau suficientă memorie pentru tot codul. Ca soluție, inginerii au împărțit codul în mai multe secțiuni și au făcut ajustări astfel încât acestea să funcționeze împreună, ca un întreg.

NASA nu a confirmat încă dacă și problema actuală vine tot de la FDS, dar informațiile disponibile sugerează că acesta ar putea fi cauza.

Mai recent, la sfârșitul lui octombrie, Voyager 1 a pierdut complet legătura cu Pământul și nu a trimis niciun semnal timp de două zile. Deși problema s-a rezolvat de la sine, incidentul a fost un semnal de alarmă, dar și o amintire tristă că sonda trăiește pe timp împrumutat. NASA verifică acum dacă există o legătură între acel incident și noua întrerupere a fluxului de date.

Este greu de spus cât timp va mai putea funcționa sonda. De zeci de ani, cei care coordonează misiunea estimează că Voyager 1 mai are trei-cinci ani de funcționare, iar de fiecare dată au reușit să-i mai prelungească viața prin soluții creative.

De la lansare, Voyager 1 a adunat o listă impresionantă de realizări științifice. Sonda și geamăna ei, Voyager 2, lansată la sfârșitul lui august 1977, au fost construite inițial să funcționeze doar cinci ani și să exploreze Jupiter și Saturn.

Acum, ambele sonde studiază spațiul interstelar, după ce au ieșit din heliosferă, uriașa bulă protectoare creată de câmpul magnetic al Soarelui. Voyager 1 a părăsit heliosfera în 2012, iar Voyager 2 în 2018.