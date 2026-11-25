Moment istoric la bordul stației spațiale chineze Tiangong: Primul astronaut străin s-a alăturat echipajului misiunii Shenzhou-24

4 minute de citit Publicat la 17:40 25 Noi 2026 Modificat la 17:41 25 Noi 2026

Moment istoric la bordul stației spațiale chineze Tiangong: Primul astronaut străin s-a alăturat echipajului misiunii Shenzhou-24. Sursa colaj foto: Hepta

Echipajul misiunii Shenzhou-24 a reușit să ajungă la bordul stației spațiale Tiangong, marcând o premieră absolută: prima "strângere de mână în spațiu" între astronauți chinezi și un astronaut străin, relatează Global Times. Racheta Longue Marche 2F a fost lansată la ora 08:18 (00:18 GMT) de la centrul spațial din Jiuquan, în deșertul Gobi (nord-est), potrivit imaginilor difuzate de CCTV.

Stația spațială Tiangong, punctul central al programului spațial chinez, a primit pentru prima dată la bordul său, miercuri, un astronaut străin: pe pakistanezul Muhammad Zeeshan Ali, a anunțat postul public de televiziune, a transmis AFP, conform Agerpres.

Potrivit agenției spațiale pakistaneze, Muhammad Zeeshan Ali va desfășura pe orbită patru experimente, care vizează cultivarea microalgelor ca posibilă sursă de hrană și oxigen pentru viitoarele misiuni spațiale, precum și studierea efectelor zborurilor spațiale asupra culturii de quinoa.

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Jurnaliştii de la Global Times au scris că, azi, la ora 14:35, ora locală a Beijingului, echipajul misiunii Shenzhou-23, aflat în prezent la bordul stației spațiale, a deschis trapa pentru a-i întâmpina pe cei trei astronauți sosiți în cadrul misiunii Shenzhou-24, care au intrat în Stația Spațială Chineză. Momentul marchează prima "strângere de mână în spațiu" între astronauții chinezi Tang Hongbo și Wu Yi au zburat alături de astronautul pakistanez Muhammad Zeeshan Ali.

China's Tiangong Space Station welcomed its first foreign visitor as the Shenzhou-24 crew entered the orbiting lab. Chinese astronauts Tang Hongbo and Wu Yi flew with Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali in the first joint flight in the history of China’s manned space program. #HeadlineNews — CGTN Radio (@CGTNRadio) November 25, 2026

Potrivit Agenției Chineze pentru Zboruri Spațiale cu Echipaj Uman (CMSA), aceasta este cea de-a noua întâlnire în spațiu între astronauți chinezi și prima dată când stația spațială Tiangong primește un astronaut străin, din Pakistan.

În vârstă de 40 de ani, Muhammad Zeeshan Ali este primul astronaut străin care participă la o misiunea spațială chineză și primul non-chinez care staționează pe Tiangong. Alături de el au decolat pilotul Tang Hongbo și inginerul de zbor Wu Yi.

La Islamabad, sute de oameni de știință, studenți și reprezentanți ai autorităților au asistat la transmiterea lansării pe un ecran gigant. Mulți au făcut noapte albă cu această ocazie.

Înaintea lui Muhammad Zeeshan Ali, o singură persoană de naționalitate pakistaneză a mai ajuns în spațiu. Este vorba despre exploratoarea Namira Salim, care a efectuat un scurt zbor suborbital grație companiei de turism spațial Virgin Galactic în octombrie 2023.

"Mi se face pielea de găină doar când văd lansarea", a mărturisit pentru AFP Zainab Abbasi, studentă la fizică și astronomie, care a venit să privească decolarea la sediul Comisiei de cercetare a spațiului și a atmosferei înalte (Suparco).

Ulterior, aceasta a adăugat: "Nu mi-am imaginat niciodată că, atât de devreme în viața mea, voi asista la plecarea unui astronaut pakistanez în spațiu".

Șeful diplomației pakistaneze, despre premiera de la bordul stației spațiale chineze Tiangong: "Moment de mândrie"

Șeful diplomației pakistaneze, Ishaq Dar, a salutat o "misiunea istorică" și "un moment de mândrie pentru Pakistan".

"Această misiune ne va inspira tinerii și va contribui la punerea în practică a aspirațiilor noastre în domeniile științei și tehnologiei", a scris el pe rețelele sociale.

Muhammad Zeeshan Ali va rămâne în spațiu aproximativ cinci zile. Conform agenție spațiale pakistaneze, acesta va efectua patru experimente pe orbită, privind cultivarea microalgelor ca sursă de hrană și oxigen pentru misiuni viitoare, precum și privind efectele zborurilor spațiale asupra culturii de quinoa.

Va reveni pe Terra la bordul capsulei Shenzhou-23, andocată la laboratorul spațial din luna mai anul trecut, alături de alți doi astronauți, Zhang Zhiyuan și Lai Ka-ying, prima astronaută din Hong Kong.

Astronautul care se află în prezent pe stația spațială, Zhu Yangzhu, urmează să rămână la bord până va finaliza un sejur orbital de un an, primul realizat vreodată în China - un test esențial pentru această țară, care dorește să trimită astronauți pe Lună înainte de 2030, cursă la care participă și Statele Unite grație programului Artemis.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a spus că această misiunea este dovada "fraternității durabile" dintre cele două țări.

Programul spațial pakistanez a început în 1961. Anul următor, prima sa rachetă, Rehbar 1, a decolat cu succes.

China și Pakistanul au semnat, în februarie 2025, un acord pentru a pune în aplicare un program de pregătire, conceput de China, pentru astronauții pakistanezi.

Dintre cei 50 de candidați preselectați, doi au fost aleși în final: Muhammad Zeeshan Ali și Khurram Daud. Pregătirea lor, care a durat circa șapte luni, a inclus teste în centrifugă și în mediul acvatic.

"China dorește să colaboreze cu toate țările, în special cu Pakistanul, pentru a apăra cauza utilizării pașnice a spațiului", a declarat miercuri președintele Xi Jinping, potrivit CCTV.

Tiangong este singura stație spațială locuită aflată în prezent pe orbita Terrei, în afara Stației Spațiale Internaționale (ISS).