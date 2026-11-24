O Superlună este pe cale să întâlnească „Cele Șapte Surori” pe cerul nopții

4 minute de citit Publicat la 11:45 24 Noi 2026 Modificat la 11:45 24 Noi 2026

Superlună pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Evenimentul astronomic deosebit al acestei săptămâni are loc marți, când Luna plină din noiembrie – o superlună care va apărea puțin mai mare și mai strălucitoare decât în mod obișnuit - va străluci în apropierea roiului stelar Pleiadele, din constelația Taurului. Luna va trece la doar 0,9 grade de celebrul roi de stele supranumit „Cele Șapte Surori”, însă acesta nu este singurul fenomen care va putea fi observat pe cerul nopții, potrivit Forbes.

Înainte de răsăritul Soarelui, miercuri, Marte va trece foarte aproape de steaua strălucitoare Regulus, în timp ce Uranus va ajunge în opoziție în aceeași seară.

Vineri, Venus - care în această lună a reapărut pe cer sub forma „Luceafărului de dimineață” - va atinge strălucirea maximă pe cerul dinaintea răsăritului.

Iată tot ce trebuie să știi despre observarea stelelor și fenomenele astronomice vizibile pe cer în perioada 23-29 noiembrie.

Calendarul fenomenelor astronomice

Luni, 23 noiembrie: Luna se apropie de Pleiade

Privește spre est după lăsarea întunericului pentru a observa Luna aproape plină, care se apropie de Pleiade, celebrul roi stelar supranumit „Cele Șapte Surori”, din constelația Taurului.

Lumina puternică a Lunii va estompa vizibilitatea multora dintre stelele mai puțin strălucitoare ale roiului, însă cele mai luminoase ar trebui să poată fi observate în apropierea acesteia.

Marți, 24 noiembrie: Răsare „Superluna Castorului”

Privește spre est, în direcția în care răsare Luna în zona în care te afli, pentru a observa Luna plină din noiembrie.

Aceasta este și o superlună, deoarece se produce în apropierea perigeului lunar de mâine, momentul în care Luna se va afla cel mai aproape de Pământ. Prin urmare, va părea puțin mai mare și mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită, deși diferența va fi subtilă pentru ochiul liber.

Luna plină va trece la doar 0,9 grade nord de celebrul roi stelar Pleiadele.

Miercuri, 25 noiembrie: Marte se întâlnește cu Regulus

Cu aproximativ o oră înainte de răsăritul Soarelui, privește spre est pentru a observa planeta Marte, cu nuanțe roșiatice, trecând în apropierea stelei Regulus, de culoare albăstruie, cea mai strălucitoare stea din constelația Leului.

Cele două corpuri cerești vor crea un contrast de culori deosebit de atractiv.

În apropiere se va afla și Jupiter, mult mai strălucitor decât ambele.

Tot în această seară, Uranus va ajunge în opoziție, însă pentru observarea acestei planete gigantice gazoase va fi nevoie de un binoclu puternic sau de un telescop.

Vineri, 27 noiembrie: Venus atinge strălucirea maximă

Cu aproximativ 45 de minute înainte de răsăritul Soarelui, privește spre est-sud-est pentru a vedea Venus în toată splendoarea sa.

În această perioadă a apariției sale pe cerul dimineții, planeta va atinge strălucirea maximă, justificându-și pe deplin denumirea tradițională de „Luceafărul de dimineață”.

Strălucirea extraordinară a planetei Venus se datorează apropierii sale relative de Pământ și atmosferei sale acoperite permanent de nori, care reflectă foarte bine lumina.

Ce înseamnă, mai exact, o superlună

Termenul „superlună” este adesea însoțit de așteptări exagerate, însă realitatea este mai subtilă și, în același timp, mai interesantă.

O superlună apare atunci când Luna plină se află în apropierea perigeului, punctul de pe orbita sa în care este cel mai aproape de Pământ.

Din punct de vedere vizual, acest fenomen se traduce printr-o Lună care pare cu aproximativ 7-10% mai mare și cu aproximativ 15% mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită.

Diferența poate fi observată, însă mai ales dacă ești atent sau dacă o compari cu alte Luni pline.

Adevăratul efect este unul psihologic. O Lună plină strălucitoare, care răsare la apus, mai ales atunci când se află aproape de orizont, pare uriașă.

Acest lucru nu se datorează distanței față de Pământ, ci unui fenomen numit „iluzia Lunii”. Acesta face ca obiectele aflate în apropierea orizontului să pară mai mari, deoarece creierul nostru interpretează diferit reperele din prim-plan.

Cerul de iarnă prinde contur

La sfârșitul lunii noiembrie, cerul de iarnă este deja complet conturat.

Constelația Orion se află sus, în partea de sud-est a cerului, în timpul serii, cu Taurul deasupra sa și Gemenii răsărind în stânga.

Sub Orion, steaua Sirius este acum imposibil de confundat, strălucind puternic pe măsură ce urcă prin straturile mai dense ale atmosferei din apropierea orizontului.

Această regiune formează unul dintre cele mai ușor de recunoscut tipare de pe cer: Hexagonul de Iarnă.

Este vorba despre un traseu amplu, în formă de buclă, alcătuit din stele strălucitoare, care poate fi urmărit pornind din Orion și continuând prin constelațiile Taurul, Vizitiul, Gemenii și Câinele Mare.

Constelația săptămânii: Perseu

Între Cassiopeia și Taurul se află Perseu, o constelație adesea trecută cu vederea, dar care merită descoperită.

Privește sus, spre nord-est, în timpul serii.

Pornind de la forma literei W, pe care o desenează Cassiopeia pe cer, urmărește o linie imaginară în jos, către constelația Taurului.

De-a lungul acestui traseu vei întâlni un șir relativ răsfirat de stele care formează constelația Perseu.

Aceasta seamănă mai degrabă cu un râu de stele decât cu silueta unui personaj.

Nu este surprinzător, deoarece Perseu se află de-a lungul planului Căii Lactee.

Ce urmează pe cerul nopții

După ce superluna începe să descrească, începând cu 24 noiembrie, aceasta va răsări în fiecare seară puțin mai târziu, permițând revenirea treptată a unor ceruri mai întunecate în timpul serii, pe măsură ce luna se apropie de sfârșit.

Astfel, prima săptămână din decembrie se anunță drept următoarea perioadă excelentă pentru observarea cerului.

Atenția se va îndrepta apoi către ploaia anuală de meteori Geminide, care va atinge punctul maxim în noaptea de 14 spre 15 decembrie și este considerată, pe scară largă, cea mai constantă și mai sigură ploaie de meteori a anului.

La scurt timp după aceea, solstițiul de iarnă din 21 decembrie va aduce cea mai lungă noapte din emisfera nordică, marcând apogeul sezonului de observații astronomice.