Limbajul copacilor, tradus pe înțelesul tuturor: Ce este timiditatea coroanelor, mătura vrăjitoarei, sau explozia scoarței la arbori

9 minute de citit Publicat la 14:06 23 Noi 2026 Modificat la 14:06 23 Noi 2026

Fenomenul botanic la copaci cunoscut ca „timiditatea coroanelor”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Copacii transmit informații despre mediul în care trăiesc prin formele pe care le dezvoltă, modificările trunchiurilor, comportamentul frunzelor și chiar prin modul în care își construiesc coroanele. Unele dintre aceste manifestări sunt adaptări naturale, altele reprezintă reacții la stres, răni, boli sau schimbări de temperatură. Există și fenomene spectaculoase, precum coroanele care par să se evite reciproc sau trunchiurile care se despică în nopțile geroase.

Cartea „A Forest Language: Words That Illuminate the Astonishing World of Trees”, semnată de autoarea americană Hannah Fries, explorează tocmai acest vocabular fascinant al lumii vegetale.

Volumul adună termeni din botanică și ecologia pădurilor, explicând nu doar semnificația lor științifică, ci și poveștile pe care le ascund. De la micile deschideri din scoarță prin care arborele realizează schimburi gazoase până la trunchiurile căzute care devin suport pentru o nouă generație de plante, fiecare detaliu dezvăluie o parte din mecanismele prin care funcționează pădurea.

Timiditatea coroanelor: de ce nu se ating întotdeauna ramurile copacilor

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene este cunoscut sub denumirea de crown shyness, tradus prin timiditatea coroanelor sau evitarea contactului dintre coroane.

Poate fi observat în anumite păduri, unde coroanele arborilor vecini se dezvoltă până aproape una de cealaltă, dar nu se suprapun. Între ele rămân spații înguste, asemănătoare unor canale prin care cerul devine vizibil. Privită de jos, formațiunea seamănă cu un puzzle natural, ale cărui piese sunt delimitate de mici fâșii de lumină.

Fenomenul nu apare la toate speciile și nici în toate pădurile. Printre explicațiile propuse de cercetători se numără limitarea frecării și a deteriorării ramurilor provocate de vânt, precum și influența luminii asupra dezvoltării coroanelor. Nu există însă o explicație universală pentru toate cazurile.

Într-un interviu acordat lui Margaret Roach, Hannah Fries povestește că tocmai acest fenomen a inspirat ideea cărții sale.

Duramenul și alburnul: două zone diferite în interiorul trunchiului

În secțiunea transversală a unui trunchi pot fi observate două regiuni importante: duramenul și alburnul.

Duramenul ( heartwood ) reprezintă partea centrală, mai veche, a lemnului. Este alcătuit din țesuturi lemnoase care nu mai participă la transportul sevei, având în principal rol de susținere mecanică. La numeroase specii are o culoare mai închisă decât restul lemnului.

reprezintă partea centrală, mai veche, a lemnului. Este alcătuit din țesuturi lemnoase care nu mai participă la transportul sevei, având în principal rol de susținere mecanică. La numeroase specii are o culoare mai închisă decât restul lemnului. Alburnul (sapwood) este zona exterioară a lemnului, formată din țesuturi conducătoare active, prin care apa și sărurile minerale sunt transportate de la rădăcini spre coroană.

Diferența dintre cele două zone este importantă atât în biologia arborelui, cât și în exploatarea și prelucrarea lemnului. Duramenul nu este pur și simplu lemn mort și inutil: el contribuie la rezistența trunchiului.

Lenticelele: micile deschideri prin care trunchiul respiră

Pe scoarța anumitor arbori pot fi observate mici puncte sau formațiuni alungite, uneori dispuse în șiruri orizontale. Acestea se numesc lenticele (lenticels).

Sunt structuri specializate care permit schimbul de gaze dintre țesuturile interne ale arborelui și atmosfera înconjurătoare. Prin intermediul lor, oxigenul și dioxidul de carbon pot circula între țesuturi și mediul exterior.

Lenticelele sunt vizibile în special la anumite specii de mesteacăn, cireș și plop, unde pot deveni elemente distinctive ale aspectului scoarței.

Deși par simple imperfecțiuni ale suprafeței trunchiului, ele au un rol fiziologic important.

Marcescența: copacii care își păstrează frunzele uscate peste iarnă

Marcescența este fenomenul prin care frunzele se usucă, dar rămân atașate de ramuri și după încheierea sezonului de vegetație.

Este întâlnită mai ales la anumite specii de stejar și fag, în special la exemplarele tinere sau la ramurile inferioare ale unor arbori maturi.

Spre deosebire de arborii care își pierd frunzișul toamna, speciile sau exemplarele marcescente păstrează frunzele uscate pe parcursul iernii, acestea căzând adesea abia primăvara, când apar noii lăstari.

Fenomenul este interesant și din perspectiva peisagisticii: frunzișul brun rămas în coroană oferă un aspect diferit grădinilor și parcurilor în sezonul rece.

Excrescențele lemnoase: formațiunile noduroase de pe trunchiuri

Uneori, pe trunchiul sau pe ramurile unui arbore apar formațiuni rotunjite, neregulate, cu aspect noduros, cunoscute în engleză sub denumirea de burl. În română, pot fi descrise drept excrescențe lemnoase sau formațiuni noduroase.

Acestea apar ca urmare a unei dezvoltări anormale și localizate a țesuturilor lemnoase. Pot avea legătură cu răni, infecții, factori genetici sau alte perturbări ale creșterii.

În interior, lemnul prezintă adesea o structură foarte complexă, cu fibre răsucite și desene neobișnuite. Din acest motiv, astfel de formațiuni sunt apreciate și în prelucrarea artistică a lemnului.

O excrescență lemnoasă nu înseamnă automat că arborele este bolnav sau că trebuie îndepărtat. Evaluarea depinde de cauza apariției și de starea generală a exemplarului.

Mătura vrăjitoarei: când ramurile cresc într-un mod neobișnuit

Mătura vrăjitoarei (witch's broom) este o anomalie de creștere caracterizată prin apariția unui număr foarte mare de lăstari scurți și apropiați, care formează o aglomerare densă de ramuri.

Formațiunea seamănă cu o mătură răsturnată, prinsă de ramura arborelui.

Poate apărea la diferite specii de arbori și poate fi provocată de ciuperci, virusuri, acarieni sau modificări genetice. În funcție de cauză, ramurile afectate pot prezenta creșteri încetinite, frunze deformate sau o dezvoltare diferită față de restul coroanei.

Unele exemplare de arbori ornamentali cu astfel de ramificări sunt cultivate intenționat, deoarece forma lor compactă și neobișnuită poate avea valoare decorativă.

Gale: formațiunile provocate de insecte și alte organisme

Galele (galls) sunt formațiuni anormale care apar pe frunze, muguri, ramuri sau alte părți ale plantelor, în urma interacțiunii cu anumite organisme.

Cele mai cunoscute sunt galele produse de insecte, în special de viespi galicole. Acestea determină modificarea dezvoltării țesuturilor plantei, rezultând structuri cu forme și dimensiuni foarte variate.

Unele seamănă cu niște bile mici, altele cu niște umflături, solzi sau formațiuni spongioase. În interiorul lor se poate dezvolta larva insectei care le-a provocat apariția.

Deși pot părea tumori vegetale, galele sunt rezultatul unei interacțiuni biologice complexe și nu reprezintă automat un pericol major pentru sănătatea arborelui.

Crăpăturile provocate de ger: de ce se spune că „explodează” copacii iarna

Uneori, în timpul nopților geroase, pădurile pot fi traversate de zgomote puternice, asemănătoare unor împușcături.

Fenomenul este cunoscut în engleză sub denumirea de frost crack și se referă la apariția unor fisuri longitudinale în trunchiul arborilor, provocate de variațiile bruște de temperatură.

În limbajul popular, fenomenul mai este numit și „explozia copacilor”, deși, în realitate, trunchiurile nu explodează propriu-zis.

Procesul apare mai ales atunci când, după o perioadă relativ caldă, temperaturile scad brusc. Scoarța și straturile exterioare ale lemnului, încălzite de soare în timpul zilei, se răcesc și se contractă mai repede decât țesuturile din interiorul trunchiului. Diferențele de temperatură și tensiunile mecanice astfel create pot duce la apariția unei fisuri verticale, uneori însoțită de un zgomot extrem de puternic.

Sunetul poate fi atât de intens încât să semene cu o împușcătură de armă, surprinzând persoanele aflate în apropierea arborilor. Fenomenul este întâlnit la mai multe specii, printre care stejarii, arțarii și fagii.

Fisurile se pot închide parțial în timpul sezonului de vegetație, însă uneori reapar în aceeași zonă în iernile următoare. Ele pot deveni și porți de intrare pentru ciuperci și alți agenți patogeni, afectând în timp sănătatea arborelui.

Lemnul-doică: trunchiul mort care devine adăpost pentru viață nouă

Unul dintre cei mai interesanți termeni din vocabularul ecologiei forestiere este nurse log, tradus explicativ prin trunchi-doică sau lemn-doică.

Acesta desemnează un trunchi căzut, aflat în proces de descompunere, care devine un suport important pentru dezvoltarea unor noi plante.

Pe măsură ce lemnul se degradează, el reține umiditatea și oferă un substrat favorabil pentru mușchi, ciuperci, ferigi și puieți de arbori. În anumite păduri, răsadurile cresc direct pe trunchiurile căzute, beneficiind de condiții de dezvoltare mai bune decât pe solul din jur.

Trunchiul mort devine astfel parte a ciclului de regenerare a pădurii. În loc să reprezinte doar sfârșitul vieții unui arbore, lemnul căzut contribuie la susținerea unei noi generații de plante.

Arborii morți rămași în picioare: un element esențial pentru biodiversitate

Termenul snag desemnează un arbore mort rămas în picioare, întreg sau parțial, care continuă să aibă un rol ecologic important.

Acești arbori pot părea lipsiți de valoare, însă sunt componente esențiale ale multor ecosisteme forestiere. Trunchiurile lor oferă adăpost și locuri de cuibărit pentru păsări, lilieci, insecte și alte organisme.

Ciocănitorile, de exemplu, folosesc frecvent lemnul mort pentru a-și construi cuiburile sau pentru a căuta hrană.

Pe măsură ce lemnul se descompune, acesta contribuie și la circuitul nutrienților în sol.

Din perspectiva managementului peisagistic și a conservării biodiversității, păstrarea arborilor morți în picioare poate fi benefică acolo unde nu reprezintă un risc pentru oameni, clădiri sau infrastructură.

Micorizele: rețeaua subterană dintre rădăcini și ciuperci

Mycorrhiza se traduce prin micoriză și desemnează asocierea simbiotică dintre rădăcinile plantelor și anumite ciuperci din sol.

În această relație, ciupercile dezvoltă filamente microscopice care se extind în sol și pot ajuta rădăcinile să absoarbă apa și nutrienții minerali, inclusiv fosforul.

În schimb, arborele furnizează ciupercilor o parte din zaharurile produse prin fotosinteză.

Unele rețele de micorize pot conecta sistemele radiculare ale mai multor plante, facilitând interacțiuni ecologice complexe. Aceste relații au devenit cunoscute publicului și prin expresia populară „wood wide web”, însă cercetările arată că schimburile de resurse și semnalele dintre arbori sunt mai complicate decât sugerează această comparație.

Micorizele sunt importante atât pentru pădurile naturale, cât și pentru amenajarea spațiilor verzi, unde sănătatea solului influențează dezvoltarea arborilor.

Lăstarii de cioată: cum poate continua viața unui arbore după tăiere

După tăierea unui arbore, unele specii au capacitatea de a dezvolta lăstari noi din cioată sau din zona bazei trunchiului. Fenomenul este cunoscut drept lăstărire din cioată (stump sprouts).

Lăstarii apar din muguri existenți sau adventivi și pot forma, în timp, noi tulpini lemnoase.

Această capacitate este valorificată în silvicultură prin tehnica regenerării din lăstari, numită și regenerare vegetativă. Ea este întâlnită, de exemplu, la salcâm, tei, plop și unele specii de stejar.

În peisagistică, fenomenul poate fi observat în cazul arborilor tăiați drastic sau al exemplarelor care se regenerează după intervenții.

Este important de făcut diferența între lăstărirea naturală și apariția unor lăstari nedoriți, care pot necesita lucrări de întreținere.

Arborele-lup: exemplarul care domină spațiul din jur

Wolf tree, tradus prin arbore-lup, este un termen folosit în ecologia pădurilor pentru a descrie un arbore cu o coroană foarte largă, ramuri puternic dezvoltate și o poziție dominantă față de exemplarele din jur.

De regulă, acești arbori s-au dezvoltat într-un spațiu mai deschis, înainte ca pădurea să se îndesească în jurul lor. Au avut acces la lumină și au putut să-și extindă coroana în toate direcțiile.

Odată cu dezvoltarea arborilor din jur, exemplarul ajunge să domine vizual și structural o suprafață importantă.

Arborii-lup pot avea valoare ecologică și peisagistică deosebită, oferind habitate și contribuind la diversitatea structurală a pădurii.

Trebuie menționat că termenul nu are un echivalent perfect stabilizat în toate lucrările silvice românești, iar noțiunea de „arbore-lup” poate avea și alte sensuri în terminologia forestieră.

Doborâtura de vânt: când arborii sunt smulși din sol

Windthrow desemnează doborâtura de vânt, fenomenul prin care arborii sunt rupți sau smulși din pământ în urma unor furtuni puternice.

În cazul arborilor smulși, rădăcinile sunt ridicate împreună cu o parte din sol, formând o movilă caracteristică. În alte situații, trunchiul se rupe, iar rădăcinile rămân în sol.

Doborâturile pot modifica radical aspectul pădurii și pot crea spații deschise în coronament, favorizând dezvoltarea unor specii care au nevoie de mai multă lumină.

În același timp, arborii căzuți devin resurse importante pentru organismele care depind de lemnul mort.

Fenomenul demonstrează că perturbările naturale nu reprezintă întotdeauna un proces distructiv: ele pot contribui și la regenerarea și diversificarea ecosistemelor forestiere.

De ce este important să înțelegem limbajul arborilor

Formele neobișnuite, fisurile, excrescențele, frunzele păstrate peste iarnă sau trunchiurile căzute nu sunt simple detalii decorative. Ele oferă indicii despre felul în care arborii se dezvoltă, se adaptează și interacționează cu mediul înconjurător.

Unele manifestări indică procese fiziologice normale, altele pot semnala stres sau afectări ale țesuturilor, iar unele au un rol esențial în menținerea biodiversității.

Pentru peisagiști, arhitecți peisagiști, arboriști și specialiști în întreținerea spațiilor verzi, cunoașterea acestor fenomene este importantă inclusiv în alegerea arborilor care trebuie păstrați, protejați sau evaluați în cadrul unei amenajări.

Ideea centrală a cărții lui Hannah Fries este că, atunci când învățăm să recunoaștem și să înțelegem termenii care descriu lumea arborilor, începem să observăm lucruri care înainte ne scăpau. Un trunchi cu o excrescență, o coroană care lasă spații de lumină sau un arbore mort rămas în picioare pot spune povești diferite despre viața pădurii.