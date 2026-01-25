Pot „exploda” copacii la minus 30 de grade? Ce se întâmplă, de fapt, în valul de frig arctic

Temperaturile extrem de scăzute sunt generate de o masă de aer arctic care avansează spre sud. sursa foto: Getty

Un val arctic care se apropie va provoca o scădere bruscă a temperaturilor și va declanșa o furtună de iarnă masivă și de durată. Întrebarea care circulă intens pe rețelele sociale este dacă frigul extrem poate face copacii să „explodeze”, scrie Live Science.

Un creator de conținut meteo, Max Velocity (numele real: Max Schuster), care are studii de meteorologie, a scris într-o postare pe platforma X că „EXPLODAREA COPACILOR este posibilă în Midwest și Northern Plains vineri și sâmbătă, deoarece temperaturile sunt prognozate să scadă cu 20 de grade sub zero”. Afirmația a devenit virală, dar nu înseamnă că arborii vor exploda ca mașinile din filmele de acțiune.

Temperaturile extrem de scăzute sunt generate de o masă de aer arctic care avansează spre sud. National Weather Service a prognozat „frig care pune viața în pericol”, cu valori ale temperaturii resimțite ce pot coborî până la minus 46 de grade Celsius în Northern Plains. Instituția a emis avertizări de frig extrem pentru mare parte din Northern Plains și Upper Midwest.

Dar poate frigul extrem să facă, într-adevăr, copacii să „explodeze”? Răspunsul depinde de ce înțelegem prin „explozie”.

Copacii pot crăpa în condiții de frig extrem din cauza sevei. Aceasta rămâne de obicei lichidă chiar și la temperaturi de îngheț, însă la valori foarte scăzute, de aproximativ minus 29 de grade Celsius, poate îngheța.

În anumite zone, valul arctic care se apropie va fi suficient de rece pentru a îngheța seva arborilor, determinând o expansiune rapidă, a explicat Bill McNee, specialist în sănătatea pădurilor la Departamentul pentru Resurse Naturale din Wisconsin, citat de Milwaukee Journal Sentinel.

„Asta creează o presiune fizică foarte mare, care poate duce la apariția bruscă a crăpăturilor de îngheț; ramurile pot cădea, iar oamenii aud un zgomot foarte puternic din copac, aproape ca o împușcătură”, a spus McNee.

De obicei, crăparea afectează doar o parte a copacului, însă, în cazuri rare, pot avea loc adevărate „explozii”, a mai precizat el.

„Nu am văzut personal astfel de daune, dar din ce am citit și din ce am văzut online, este rar ca presiunea din interiorul copacului să fie atât de mare încât să se elibereze brusc și copacul aproape să explodeze”, a declarat McNee.

Meteorologul Cody Matz a abordat și el subiectul într-un articol publicat de Fox 9, scriind că fenomenul „se poate întâmpla”, dar este „extrem de rar”. Matz a subliniat că mulți oameni au trăit toată viața în Minnesota și în Upper Midwest fără să audă vreodată de copaci care explodează.

Organizația de presă nonprofit South Dakota News Watch, în parteneriat cu organizația de fact-checking Gigafact, a concluzionat că afirmația potrivit căreia copacii pot exploda din cauza frigului extrem este înșelătoare, deși a menționat că ruperea și crăparea cauzate de temperaturi pot „suna ca o explozie”.

Indiferent dacă „explozia” copacilor este sau nu un fenomen real, anumite regiuni ar putea experimenta acest tip rar de crăpare. NWS prognozează temperaturi sub minus 29 de grade Celsius în părți din Dakota de Nord, Minnesota și Wisconsin în weekend, iar temperaturile resimțite, începând de miercuri (22 ianuarie), vor fi și mai scăzute.

„Acest val arctic va fi însoțit de rafale puternice de vânt, care vor duce la temperaturi resimțite periculoase”, a transmis un reprezentant al NWS într-o actualizare a Centrului de Prognoză Meteorologică. „Cele mai scăzute valori ale temperaturii resimțite pot coborî sub -46 de grade Celsius în Northern Plains, iar valorile sub zero se pot extinde până în Mid-Atlantic, Mid-Mississippi Valley și Southern Plains. Aceste condiții prezintă un risc letal de hipotermie și degerături pentru pielea expusă”.

Aerul arctic va alimenta și o furtună de iarnă masivă și de durată, în combinație cu un front de suprafață mai la sud și o perturbație la nivel mediu care traversează nordul Mexicului, potrivit Centrului de Prognoză Meteorologică.

AccuWeather a raportat că furtuna este așteptată să aducă ninsori abundente și polei pentru peste 150 de milioane de oameni din 24 de state, de vineri până în weekend.

Meteorologii au explicat pentru Associated Press că un vortex polar „întins” este responsabil pentru acest val arctic. Vortexul polar este o zonă de presiune scăzută și aer rece care circulă permanent în jurul Polului Nord și al Polului Sud.

În jurul Polului Nord, vortexul polar arctic este un inel de vânturi puternice și reci care se intensifică iarna și trimite aer rece spre sud odată cu jet stream-ul, atunci când este perturbat sau întins.

Potrivit Associated Press, încălzirea Arcticii, alimentată de schimbările climatice, energizează vortexul polar și favorizează deplasarea aerului rece spre sud.

Episoadele de iarnă extremă sunt adesea legate de comportamentul vortexului polar, deși cercetătorii încearcă încă să înțeleagă pe deplin toți factorii care îi influențează dinamica.