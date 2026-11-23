O „erupție vulcanică imposibilă”, descoperită în cel mai adânc punct de pe Pământ, i-a lăsat perplecși pe oamenii de știință

4 minute de citit Publicat la 13:29 23 Noi 2026 Modificat la 13:30 23 Noi 2026

Topografia Gropii Marianelor - arcul violet - din Oceanul Pacific, unde se află cel mai adânc punct de pe Pământ. Sursa foto: Profimedia Images

O misiune desfășurată cu un submersibil în cea mai adâncă groapă oceanică de pe Pământ a dus la o descoperire uluitoare: cel mai adânc depozit de curgere piroclastică vulcanică identificat vreodată pe planetă, într-un loc în care geologii nu se așteptau să găsească vreo activitate vulcanică.

Dovezile unei erupții submarine violente au fost descoperite la 6.000 de metri sub suprafața oceanului, pe pereții Challenger Deep, cel mai adânc punct al Gropii Marianelor și, totodată, cel mai adânc loc de pe Pământ.

A fost o „surpriză totală”, a declarat Robert Stern, profesor emerit de geostiințe la Universitatea din Texas, Dallas, și autorul principal al unui nou studiu care descrie această descoperire.

În mod obișnuit, activitatea vulcanică nu are loc atât de aproape de o groapă oceanică, a explicat Stern pentru Live Science.

În plus, având în vedere adâncimea extremă a zonei, lava care a format acest depozit trebuie să fi avut o compoziție chimică foarte neobișnuită. În mod normal, presiunea uriașă exercitată de apa oceanului la asemenea adâncimi ar împiedica o erupție explozivă, favorizând în schimb un tip de curgere mai vâscos și lent, asemănător unei scurgeri. Însă formațiunile observate la marginea Challenger Deep semănau cu depunerile produse de gazele explozive și turbulente care au acoperit Pompeii cu cenușă în anul 79 d.Hr.

„Nu este ceva despre care, în calitate de geolog, aș fi spus că poate fi anticipat”, a declarat Sune Nielsen, geochimist la Universitatea din Lorena, Franța, care nu a participat la studiu. „Este exact opusul.”

Cel mai adânc loc de pe Pământ

Challenger Deep se află în vestul îndepărtat al Oceanului Pacific, la extremitatea sudică a Gropii Marianelor. În această zonă, placa oceanică Pacifică se deplasează sub placa oceanică Mariană, într-un proces numit subducție. În locul în care cele două plăci se întâlnesc, fundul oceanului coboară până la o adâncime de 10,9 kilometri. Muntele Everest ar încăpea în această prăpastie, cu suficient spațiu rămas deasupra lui.

Geologii nu știu cu exactitate de ce Groapa Marianelor este atât de amețitor de adâncă, însă au descoperit câteva indicii. De exemplu, în placa Pacifică există o ruptură care permite unei porțiuni înguste a acesteia să coboare prin subducție într-un ritm deosebit de rapid. Curbura plăcii este, de asemenea, foarte accentuată, posibil deoarece rocile plăcilor Mariană și Pacifică nu sunt foarte puternic conectate între ele. Acest lucru permite plăcii Pacificului să coboare abrupt și să se flexeze liber.

Noile descoperiri, prezentate luni, 23 noiembrie 2026, în revista Frontiers in Earth Science, sugerează că vulcanismul și magma ar putea avea, de asemenea, un rol în acest fenomen, a declarat Stern.

Cercetătorii au explorat o porțiune din arcul frontal al Challenger Deep, o zonă cu o lățime de aproximativ 200 de kilometri, situată între groapa propriu-zisă și arcul vulcanic format de zona de subducție.

Aceste arcuri vulcanice sunt caracteristice zonelor de subducție. De exemplu, Muntele St. Helens și Muntele Rainier fac parte din arcul vulcanic al zonei de subducție Cascadia, din nord-vestul Pacificului.

Cu toate acestea, deși există câțiva vulcani la nord de Challenger Deep, de-a lungul Gropii Marianelor, segmentul în care se află Challenger Deep este neobișnuit, deoarece acolo nu există un arc vulcanic bine organizat. În schimb, se găsește o creastă oceanică.

În orice caz, se considera că spațiul dintre această creastă și groapă ar trebui să fie lipsit de activitate vulcanică, deoarece, de regulă, în acea regiune a unei zone de subducție nu există suficientă căldură pentru a topi magma.

Cu toate acestea, camerele vehiculului subacvatic telecomandat Jason/Medea, care a ajuns în zonă în 2014, au surprins formațiuni stâncoase neobișnuite, asemănătoare unor clătite, în trei puncte diferite de-a lungul unui sector al Gropii Marianelor cu o lungime de 100 de kilometri.

Mostrele aduse la bordul navei au dezvăluit roci care conțineau sticlă vulcanică și prezentau o textură caracteristică depozitelor rezultate în urma curgerilor piroclastice.

Noi mistere

Cercetătorii încearcă în prezent să stabilească vârsta rocilor, însă sticla vulcanică se erodează, de regulă, rapid în ocean, a explicat Stern. Prin urmare, prezența acesteia sugerează că erupțiile au avut loc relativ recent.

„Nu s-au produs ieri”, a spus el, „dar nu cred că au un milion de ani”.

Presiunea apei la adâncimile la care se află aceste depozite este echivalentă cu presiunea exercitată de 592 de atmosfere terestre suprapuse una peste alta.

În mod obișnuit, o asemenea presiune împiedică eliberarea apei și a dioxidului de carbon dizolvate în magmă, substanțe care se pot dilata rapid și pot provoca erupții explozive. Din acest motiv, a explicat Stern, este posibil ca erupțiile din zona Challenger Deep să fi fost declanșate de un fluid supercritic — o stare neobișnuită a materiei, situată undeva între cea gazoasă și cea lichidă.

„Pur și simplu nu știm cum se vor comporta aceste magme la asemenea adâncimi subacvatice”, a declarat Stephen Self, vulcanolog la Universitatea din California, Berkeley, care nu a participat la studiu.

„O descoperire derutantă”

Observațiile făcute în timpul misiunii sugerează, de asemenea, că scoarța terestră din această regiune se extinde sau se întinde în două moduri diferite.

În partea de est, extinderea este provocată de îndepărtarea mecanică a blocurilor de scoarță terestră. În partea de vest, însă, erupțiile vulcanice sunt cele care determină întinderea scoarței.

Este o descoperire derutantă, a declarat Nielsen, pentru care nu există încă o explicație clară.

Stern și colegii săi suspectează că cele două plăci tectonice ar putea fi pe cale să formeze o nouă zonă de subducție în această parte vestică.

O asemenea descoperire ar fi extrem de importantă. Zonele de subducție se deplasează și se modifică pe parcursul a zeci de milioane de ani, iar cercetătorii nu cunosc prea multe despre modul în care iau naștere unele noi.

Studiile geochimice asupra rocilor recuperate de Stern și echipa sa ar putea oferi răspunsuri la întrebări importante: de unde provine lava care a format depozitele piroclastice și de ce această regiune neobișnuită poate genera magmă într-un loc în care, teoretic, aceasta nu ar trebui să existe.

„Această regiune este cu adevărat, cu adevărat neobișnuită pentru planeta noastră și există foarte multe momente de genul: «Ce? Serios? Stați puțin, cum este posibil? Bine, da, probabil că se poate»”, a spus Nielsen. „Așa că, evident, mi se pare extrem de interesantă.”