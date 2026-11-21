6 minute de citit Publicat la 12:00 21 Noi 2026 Modificat la 12:00 21 Noi 2026

Arheologii au descoperit recent o colecție regală de 131 de tăblițe de lut cu inscripții cuneiforme. Foto: Getty Images

Toată lumea cunoaște Egiptul antic. Oamenii au crescut cu povești despre piramide, hieroglife și regele Tutankhamon. Dar acum 3.500 de ani, exista o altă mare putere în Mediterană, scrie CNN.

Faceți cunoștință cu hitiții. Operând în peisajul accidentat din centrul Turciei de astăzi, acest imperiu puternic a atacat Babilonul, a construit o flotă terifiantă de care blindate și s-a confruntat cu faraoni legendari precum Ramses cel Mare. Au fost de neoprit, până când s-au prăbușit brusc. De atunci, istoria populară a uitat cumva că au existat. Până acum.

Hitiții sunt din nou în centrul atenției datorită unei descoperiri surprinzătoare la Šamuḫa, un sit arheologic antic din centrul Turciei. Arheologii au descoperit recent o colecție regală de 131 de tăblițe de lut cu inscripții cuneiforme și, în timp ce câteva dintre acestea dezvăluie detalii despre chestiuni birocratice standard, restul oferă o privire surprinzător de intimă și, uneori, ciudată asupra vieții de zi cu zi de acum 35 de secole.

În loc să documenteze numărul de cadavre de pe câmpul de luptă, tăblițele dezvăluie o cultură mult mai umană.

Printre textele traduse se numără jurnalele detaliate ale ghicitorilor de păsări, care au urmărit stolurile pe cer și le-au înregistrat mișcările pentru a prezice viitorul și a-i îndruma pe regii hitiți în treburile statului. O altă tăbliță surprinde un mesaj disperat din partea comandanților militari din vestul Anatoliei, care îl implorau pe rege să trimită întăriri imediate pentru a combate o insurecție locală.

Cele mai emoționante dintre toate sunt înregistrările care detaliază o epidemie catastrofală ce a provocat febre mari și a curmat viața a numeroși copii. Deși cercetătorii nu au stabilit încă natura exactă a bolii, tăblițele prezintă o imagine vie a consecințelor sale, inclusiv moartea tragică a unei prințese copilărești.

Mistere veșnice

În timp ce o mare parte din restul lumii i-a uitat pe hitiți, Mustafa Kemal Atatürk, președintele fondator al Turciei moderne, a fost intens interesat de acest imperiu decăzut, încurajând excavarea unor situri antice și crearea unui muzeu dedicat la Ankara, care a evoluat în Muzeul Civilizațiilor Anatoliene de astăzi.

După moartea lui Atatürk, în 1938, aleea ceremonială care ducea la mormântul său din Ankara a fost căptușită cu 24 de lei de piatră, modelați după animalele care făceau parte integrantă a iconografiei hitite antice.

De ce a fost această civilizație antică atât de importantă pentru Atatürk?

„El era foarte hotărât să găsească o relație între Turcia modernă și culturile noastre mai vechi. Poporul hitit a înființat primul imperiu anatolian, primul stat condus de o putere centrală”, spune Mehmet Muhsiroglu, expertul hitit rezident al muzeului.

Cu alte cuvinte, un model perfect pentru o nouă națiune care să acopere o mare parte din ceea ce fusese, odinioară, tărâmul hitit.

Un alt punct de atracție a fost puterea intrinsecă a artei hitite. Muzeul din Ankara protejează zeci de statui și reliefuri descoperite în Anatolia: zei și războinici din piatră, lei și sfincși, redați într-un stil geometric îndrăzneț, blocat, care amintește de sculptura Art Deco din secolul al XX-lea.

„Dar există încă multe lucruri pe care nu le știm despre ei. De exemplu, de unde au venit înainte de a se stabili în centrul Turciei”, adaugă Muhsiroglu.

„Oamenii celor 1.000 de zei”

Există mai multe teorii contradictorii. Deoarece vorbeau o limbă indo-europeană, spre deosebire de majoritatea oamenilor din Orientul Apropiat, o teorie susține că au migrat din Europa prin Bosfor. O alta susține că sunt originari din regiunea Caucazului, la est de Turcia.

Muhsiroglu spune că una dintre trăsăturile distinctive ale poporului hitit era capacitatea sa de a absorbi tradițiile materiale și spirituale ale celor pe care i-a cucerit.

„Uneori sunt numiți «Oamenii celor 1.000 de zei» pentru că, oriunde mergeau, adoptau zeii locali în propria lor religie”, spune el.

Pe lângă un guvern central puternic și adaptabilitatea culturală, hitiții au reușit să-și extindă imperiul prin inovații pe câmpul de luptă, cum ar fi carul de luptă, o armă care le oferea un avantaj covârșitor împotriva rivalilor.

Lupta lor continuă cu egiptenii a culminat în bătălia de la Kadesh din 1274 î.Hr., pe malurile râului Orontes, în Siria de astăzi. Se estimează că până la 6.000 de care au luat parte, fiind cea mai mare bătălie din istorie în care a fost implicat vehiculul tras de cai.

Când războiul s-a încheiat într-un impas, cele două superputeri au redactat Tratatul de la Kadesh, stabilind o frontieră de facto care a lăsat o mare parte din Siria și Libanul actuale în mâinile hitiților, în timp ce Egiptul și-a păstrat influența asupra sudului Levantului.

Semnificând importanța durabilă a tratatului ca simbol al păcii între națiuni, o replică a unui basorelief din cupru este expusă în sediul Națiunilor Unite din New York.

Însă, în timp ce egiptenii și-au sculptat versiunea tratatului pe pereții templelor din Luxor, hitiții și-au consemnat-o pe a lor pe tăblițe de lut cuneiforme, inclusiv un fragment păstrat la muzeul din Ankara.

Influența exercitată de reginele hitite, în special în afacerile externe, este, de asemenea, consemnată. Una dintre posesiunile de preț ale muzeului este o scrisoare de prietenie cuneiformă din partea reginei Puduḫepa către regina egipteană Nefertari, soția lui Ramses cel Mare, parte a eforturilor diplomatice de a ajuta la negocierea păcii: un document pe care l-a semnat în cele din urmă chiar lângă rege.

Inima unui imperiu

Pentru a-și face o idee despre amploarea imperiului, călătorii se îndreaptă spre est, din Ankara spre Hattușa. Un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, situat la aproximativ trei ore de mers cu mașina de capitală, Hattușa a fost construit peste pante abrupte, între două râpe adânci, formând inima imperială a lumii hitite.

Situl orașului a fost fondat acum aproximativ 8.000 de ani, la începutul perioadei neolitice și al epocii cuprului. Hitiții au sosit în 1650 î.Hr.

„Acolo au găsit tăblițele de lut cu Tratatul de la Kadesh”, spune arheologul Özgür Meriç, arătând spre ruinele palatului regal.

Meriç a petrecut ani de zile cercetând orașul antic în căutare de indicii despre oamenii care l-au construit.

„Hattușa avea tot ce le trebuia pentru a-și stabili capitala. Localizarea între două văi o făcea ușor de apărat. Existau mici pâraie în apropiere pentru resurse de apă. Calcarul natural de pe amplasament era ușor de tăiat și modelat. Valea de dedesubt avea sol fertil pentru cultivat și, datorită locației sale centrale în Anatolia și pentru că era deja un centru comercial cu drumuri care traversau Asia de Vest, hitiții puteau ajunge cu ușurință în fiecare colț al imperiului lor din Hattușa”, explică Meriç.

După ce vizitează muzeul sitului arheologic din satul Boğazkale din apropiere, oamenii pot conduce pe un drum cu sens unic care șerpuiește prin orașul în ruine, cu opriri de-a lungul traseului care permit o privire mai atentă asupra rămășițelor templelor, palatelor și fortificațiilor hitite.

Lângă cel mai înalt punct al orașului se află impunătoarea „Aslanlı Kapı”, sau Poarta Leului, o pereche de feline stilizate, de dimensiuni mari, din piatră, care păzesc partea exterioară a intrării de sud-vest a orașului.

Foto: Getty Images

Mai departe se afla „Sfenksli Kapı”, Poarta Sfinxului, păzită de figuri cu patru aripi, pe jumătate oameni, pe jumătate lei, cu ochi fantomatici care privesc în depărtare.

Foto: Getty Images

Pe partea de sud a Marelui Castel se află o cameră din piatră decorată cu hieroglife complexe care înfățișează faptele regelui hitit Šuppiluliuma II.

Punctul culminant artistic al orașului Hattușa este Yazılıkaya, o pereche de canioane cu fante chiar în afara zidurilor vechi ale orașului, pe care hitiții le-au transformat într-un templu în aer liber. Imaginile sculptate în fațadele de stâncă sunt deosebite: rânduri de zei ai munților, masculini și feminini, mărșăluind spre figurile de piatră ale zeului furtunii Teshub și zeiței soarelui Hebat, precum și figuri dramatice ale regelui Tudhaliya al IV-lea.

S-ar putea să mai fie descoperite și alte comori. Și, pe măsură ce săpăturile continuă la Hattușa, Šamuḫa și în alte părți din centrul Turciei, lumea modernă va afla, fără îndoială, mai multe despre superputerea vest-asiatică care a contestat cândva Egiptul antic.