Cod galben de ninsori și viscol. Meteorologii ANM anunță zonele unde se va depune strat de săpadă de până la 10 centimetri

<1 minut de citit Publicat la 10:27 21 Noi 2026 Modificat la 10:33 21 Noi 2026

Drumarii le recomandă șoferilor să nu plece la drum „dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă”. Foto: Captură video DRDP Brașov / Facebook

Meteorologii au emis, sâmbătă un cod galben de ninsori și viscol la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri. Stratul de zăpadă care se va depune va fi de până la 10 centimteri.

Codul galben intră în vigoare sâmbătă și va fi în vigoare până duminică seară, la 22.00.

În intervalul menționat, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80 - 100 km/h.

Sâmbătă (21 noiembrie) în nordul Carpaților Orientali, la altitudini în general mai mari de 1400 m, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 cm, vântul va avea rafale cu viteze de 50 - 70 km/h, iar pe creste de 80 - 100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m.

FOTO: meteoromania.ro

Sâmbătă, temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40 - 50 km/h.