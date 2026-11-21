Hackerii au atacat din nou sistemele FBI. Ţinta a fost baza de date cu infractorii, pe care o folosesc şi poliţiştii din SUA

2 minute de citit Publicat la 08:54 21 Noi 2026 Modificat la 08:54 21 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

FBI investighează o posibilă breșă în baza sa de date cu informații despre infractori, utilizată la nivel național, care servește drept punct de legătură esențial între agențiile federale, statale și locale de aplicare a legii, informează CNN.

Pătrunderea în sistemul „National Crime Information Center” (Centrul Național de Informații privind Criminalitatea), atribuită unor hackeri, reprezintă a doua breșă de acest gen din ultimele luni.

Baza de date NCIC este folosită de poliţişti şi alte forţe de ordine la nivel național pentru a face schimb de informații privind mandatele de arestare și verificările antecedentelor.

Descoperirea celei mai recente intruziuni, survenită în ultimele zile, are loc într-un moment în care administrația Trump a încercat să atenueze îngrijorarea publică cu privire la securitatea cibernetică a țării, pe fondul unei serii de incidente majore care au afectat bănci, Agenția pentru Securitate Națională (NSA) și sistemul de control al traficului aerian al Administrației Federale a Aviației (FAA).

Joi, după ce oficialii agenției au aflat despre cel mai recent incident de securitate cibernetică, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la postul Fox News pentru a vorbi despre activitatea FBI în domeniul securității cibernetice.

Operațiunea "Scutul de Iarnă”

Patel a profitat de această apariție pentru a discuta despre o operațiune finalizată în urmă cu câteva luni, care a vizat încurajarea companiilor să își actualizeze sistemele și să împiedice hackerii să obțină acces la datele lor sensibile.

Patel a făcut referire la Operațiunea "Scutul de Iarnă” (Operation Winter Shield) ca și cum aceasta ar fi fost încă în desfășurare și a lăudat actuala administrație pentru actualizarea unor sisteme-cheie menite să protejeze infrastructura critică a națiunii.

"Alte administrații ar fi putut efectua aceste actualizări, dar nu au făcut-o”, a spus el. „Noi suntem cu un pas înainte și recuperăm timpul pierdut.”

Ce este NCIC

Baza de date NCIC este unul dintre cele mai importante sisteme de schimb de informații utilizate de forțele de ordine, a declarat pentru CNN un fost oficial FBI care a condus investigații vizând grupări de criminalitate cibernetică.

„În fiecare zi, polițiștii din întreaga țară se bazează pe NCIC pentru a identifica fugari dați în urmărire, pentru a verifica existența unor mandate de arestare și pentru a accesa informații care pot avea un impact direct asupra siguranței polițiștilor și a publicului.

Îngrijorarea mea nu este doar dacă hackerii au obținut acces la informații sensibile, deși și aceasta este o problemă, ci dacă ar putea compromite acuratețea informațiilor pe care se bazează polițiștii".

Alte atacuri informatice asupra FBI

Un atac produs în septembrie, revendicat de un grup numit ShinyHunters, a vizat date personale sensibile ale unor angajați, extrase de pe un site web al FBI dedicat locurilor de muncă.

Un cercetător canadian în domeniul securității cibernetice, care este și autor, a fost arestat și se confruntă cu acuzații legate de breșa de securitate provocată de ShinyHunters.

După incidentul cauzat de ShinyHunters, unii angajați ai FBI s-au simțit lăsați în incertitudine cu privire la faptul dacă au fost sau nu afectați de furtul de date; de ​​asemenea, aceștia s-au declarat nemulțumiți de resursele de securitate oferite victimelor.

Într-un alt incident produs tot în 2023, hackeri au pătruns într-un sistem informatic utilizat de biroul FBI din New York în cadrul unor anchete privind exploatarea sexuală a minorilor, inclusiv un sistem folosit pentru stocarea imaginilor legate de investigația care îl viza pe Jeffrey Epstein.