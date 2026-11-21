Localitatea din România în care benzina a scăzut sub pragul de 9 lei pe litru. Carburanţii s-au ieftinit sâmbătă în toată ţara

<1 minut de citit Publicat la 08:28 21 Noi 2026 Modificat la 08:28 21 Noi 2026

Localitatea din România în care benzina a scăzut sub pragul de 9 lei pe litru. Foto: Profimedia Images

Carburanţii s-au mai ieftinit sâmbătă, 21 noiembrie, în toată ţara. Într-o localitate, benzina standard a scăzut chiar sub pragul de 9 lei pe litru. La Albeşti, în judeţul Mureş, benzina se vinde cu 8,99 lei/litru. În majoritatea oraşelor mari din ţară, benzina standard costă 9,05 lei/litru. Motorina standard se vinde, în general, cu 10,51 lei/litru, notează Peco Online.

Cel mai mic preţ pentru carburantul diesel se găseşte la o staţie din localitatea Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud: 10,39 lei pe litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

Potrivit INS, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu 43,45% și, respectiv, 32,91%.