Lactate cu mucegai, carne stricată sau pene și puf pe produsele alimentare. Ce amenzi au primit comercianţii de la ANPC pentru nereguli

2 minute de citit Publicat la 19:19 20 Noi 2026 Modificat la 19:19 20 Noi 2026

Lactate cu mucegai, carne stricată sau pene și puf pe produsele alimentare. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că a dat amenzi în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, după ce la controalele din perioada 16–20 noiembrie 2026 a găsit mai multe nereguli la comercianţi. Pe lângă sancţiunile financiare, au mai fost închişi temporar 18 operatori economici.

De asemenea, autorităţile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 290.000 de lei. Printre nereguli se numără: produse nealimentare (vopsele și detergenți) cu termenul de valabilitate expirat, carne, produse din carne și pește cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate sau produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire.

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"ANPC: controale naționale cu sancțiuni de peste 5 milioane de lei. În perioada 16–20 noiembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.700 de operatori economici, la nivelul întregii țări.

În urma acțiunilor de control, au fost aplicate:

1.078 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5 milioane de lei;

765 de avertismente;

Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 290.000 de lei;

Oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 450.000 de lei;

Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,6 milioane de lei.

Principalele neconformități constatate: