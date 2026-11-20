Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că a dat amenzi în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, după ce la controalele din perioada 16–20 noiembrie 2026 a găsit mai multe nereguli la comercianţi. Pe lângă sancţiunile financiare, au mai fost închişi temporar 18 operatori economici.
De asemenea, autorităţile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 290.000 de lei. Printre nereguli se numără: produse nealimentare (vopsele și detergenți) cu termenul de valabilitate expirat, carne, produse din carne și pește cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate sau produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire.
"ANPC: controale naționale cu sancțiuni de peste 5 milioane de lei. În perioada 16–20 noiembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.700 de operatori economici, la nivelul întregii țări.
În urma acțiunilor de control, au fost aplicate:
- 1.078 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5 milioane de lei;
- 765 de avertismente;
- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 290.000 de lei;
- Oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 450.000 de lei;
- Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici.
- Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,6 milioane de lei.
Principalele neconformități constatate:
- produse alimentare cu data-limită de consum depășită;
- produse nealimentare (vopsele și detergenți) cu termenul de valabilitate expirat;
- prezența reziduurilor de pene și puf pe suprafața preparatelor alimentare;
- produse lactate cu depuneri de mucegai;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare;
- carne, produse din carne și pește cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne, pește și sosuri;
- prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
- deficiențe de informare, constând în lipsa traducerii în limba română a informațiilor înscrise pe ambalajele jucăriilor și ale decorațiunilor festive;
- întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, evidențiată prin lipsa unor părți componente și a elementelor de siguranță", au transmis autorităţile.