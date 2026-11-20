ROMATSA anunță că are din nou conturile blocate de Pfizer pentru datoria de 600 de milioane de euro. Ce se întâmplă cu zborurile

3 minute de citit Publicat la 20:59 20 Noi 2026 Modificat la 21:19 20 Noi 2026

Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu și în deplină siguranță, iar zborurile nu sunt afectate. Foto: Getty Images

EUROCONTROL a blocat din nou sumele care îi revin ROMATSA din taxele plătite de companiile aeriene, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului român pentru recuperarea banilor datorați în urma contractelor de achiziție a vaccinurilor anti-COVID. România a pierdut procesul cu Pfizer în aprilie, iar compania farmaceutică încearcă acum să recupereze creanța. Decizia vine în condițiile în care două instanțe din Bruxelles s-au pronunțat anterior în favoarea regiei.

ROMATSA a anunțat vineri, printr-un comunicat de presă, că încearcă să clarifice situația pe cale juridică și precizează că măsura nu afectează traficul aerian sau siguranța zborurilor.

"ROMATSA informează că EUROCONTROL a reluat indisponibilizarea tarifelor de rută aeriană destinate ROMATSA. Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul acesteia cu statul român.

Reluarea indisponibilizării vine după ce instanțele din Bruxelles s-au pronunțat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură. ROMATSA a inițiat demersurile necesare pentru clarificarea situației juridice. Va continua să își apere, prin toate mijloacele legale, dreptul asupra sumelor aferente serviciilor de navigație aeriană pe care le furnizează.

Activitatea ROMATSA se desfășoară în condiții normale. Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu și în deplină siguranță, iar zborurile nu sunt afectate", potrivit comunicatului de presă.

Datorii de 600 de milioane de euro pentru vaccinurile Covid-19

România a pierdut în aprilie procesul cu Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anti-Covid și este obligată să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro.

Decizia a venit după ce autoritățile române au refuzat să mai accepte livrările, invocând scăderea cererii de vaccinuri.

În urma executării silite inițiate de compania farmaceutică împotriva statului, conturile prin care ROMATSA își primește banii au fost blocate.

Pe data de 1 iulie, ROMATSA a anunțat pentru prima oară că au fost blocate conturile în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Asta deși ROMATSA nu este și nu a fost parte în această procedură sau în litigiul care a generat-o, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român.

ROMATSA a demarat atunci de îndată toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituției și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale ale acestei notificări. A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituția în precedentele menționate, în vederea analizării opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse.

Directorul general al regiei, Adrian Cojoc, avertiza încă din vară, într-un interviu pentru Antena3.ro, că ROMATSA poate rezista din resurse proprii doar „săptămâni, nu luni”.

El sublinia atunci că salariile și cheltuielile critice de siguranță erau acoperite cu prioritate și că traficul se desfășura normal, dar cerea autorităților un mecanism-punte, recuperabil, până la deblocarea încasărilor.

Regia atrăgea atenția că nu se finanțează din bani publici, ci exclusiv din tarifele plătite de operatorii aerieni, iar un blocaj prelungit ar fi erodat în timp capacitatea de investiție și reziliența sistemelor de comunicații, navigație și supraveghere pe care se sprijină siguranța zborurilor.

Bani din Fondul de rezervă

În luna august, Ministerul Finanțelor a avizat alocarea a 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Banii au fost destinați asigurării continuității activității ROMATSA și funcționării în condiții de siguranță a serviciilor de navigație aeriană.

Măsura a vizat acoperirea cheltuielilor necesare menținerii siguranței operaționale, plata salariilor și îndeplinirea celorlalte obligații care decurg din activitatea regiei și din legislația în vigoare.

Alocarea fondurilor a devenit necesară după ce resursele colectate prin mecanismul EUROCONTROL, destinate finanțării serviciilor ROMATSA, au fost temporar indisponibilizate.

Regia asigură serviciile de navigație aeriană în spațiul aerian al României, atât pentru aeronavele care operează zboruri către și dinspre aeroporturile din țară, cât și pentru cele care tranzitează spațiul aerian românesc.