Ieșire nervoasă a lui Trump la Casa Albă, furios că Iranul refuză să negocieze un acord pe placul său: „Ne fraieresc de 51 de ani”

1 minut de citit Publicat la 20:30 20 Noi 2026 Modificat la 21:03 20 Noi 2026

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a acuzat vineri regimul de la Teheran că nu a depus eforturi sincere pentru a încheia războiul declanșat de SUA. Trump i-a acuzat pe iranieni că „au fraierit („bullshitting”, în engleză) oamenii timp de 51 de ani”, informează CNN.

„Vorbesc despre un acord, dar nu vor să facă un acord care să fie acceptabil pentru mine,” a spus Trump. „Noi vrem să facem un acord real, nu un acord fals, așa cum au tot făcut ei timp de 51 de ani”, a declarat președintele SUA, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă.

Totodată, în opinia lui Trump, Iranul nu e dispus să trateze corect cu SUA de mai bine de jumătate de secol, chiar dacă Revoluția Islamică, în urma căreia fostul șah al iranului a fost înlăturat și a fost înființat actualul stat islamic iranian, a avut loc acum 47 de ani, în 1979.

„Nu mai sunt 47,” a spus Trump. „Sunt 51 de ani. Au fraierit oamenii timp de 51 de ani”.

Cu toate acestea, președintele Trump a apreciat scăderea prețurilor la benzină, văzută drept un semn de progres, insistând că prețurile vor scădea și mai mult în curând, deși a recunoscut că momentul „depinde și de modul în care ne vom regla conturile cu Iranul”.