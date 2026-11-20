Lovitură pentru Pedro Sánchez înaintea alegerilor. Sondajele arată că rivalul său conservator a câștigat dezbaterea TV

1 minut de citit Publicat la 21:06 20 Noi 2026 Modificat la 21:06 20 Noi 2026

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Foto: Getty Images

Alberto Núñez Feijóo, candidatul conservator favorit să-l înlăture pe premierul spaniol Pedro Sánchez în alegerile de săptămâna viitoare, a fost considerat câștigătorul dezbaterii televizate dintre cei doi, potrivit sondajelor publicate vineri şi preluate de Reuters.

Potrivit institutelor de sondare Sigma Dos și 40dB, liderul Partidului Popular (PP) l-a devansat pe premierul socialist cu 51% față de 29%, respectiv 43% față de 33%, în confruntarea de joi seara. Restul respondenților nu au indicat un câștigător sau au considerat că a fost o remiză.

10,2 milioane de persoane au urmărit dezbaterea, conform datelor furnizate de firma de consultanță Barlovento, o cifră aproape dublă față de audiența ediției din 2023.

Alegeri anticipate pe 29 noiembrie

Luna trecută, Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, încercând să profite de avântul creat de protestele masive privind locuințele, mizând pe faptul că acestea vor mobiliza electoratul de stânga.

Însă marea majoritate a sondajelor indică un avantaj pentru un bloc de dreapta, format din PP și formațiunea de extremă-dreapta Vox.

În timpul dezbaterii, problema locuințelor a ocupat un loc central, ambii candidați susținând planuri divergente pentru a combate creșterea vertiginoasă a chiriilor și deficitul de locuințe la prețuri accesibile.

De asemenea, aceștia s-au contrat pe tema politicii privind migrația, în urma sosirilor recente, la scară largă, a unor migranți în enclava spaniolă Ceuta, din Africa de Nord, și în Insulele Canare.

Acuzaţii în direct

Corupția a reprezentat un alt punct tensionat, Sánchez și Feijóo lansându-și reciproc acuzații legate de scandaluri care vizau partidele pe care le reprezintă.

Pe rețelele sociale, utilizatorii s-au concentrat asupra costumului bej purtat de Sánchez și a tonului său, descris drept unul temperat, care a contrastat cu abordarea combativă a lui Feijóo.

Dezbaterea între doi candidați a devenit o tradiție în politica spaniolă, de la introducerea acestui format în 1993. Deși continuă să atragă un public numeros, internetul și un electorat mai polarizat i-au diminuat influența asupra comportamentului la vot, a explicat analistul Pablo Simón.

„Are un anumit impact indirect, întrucât tonul campaniei poate fi ajustat în funcție de consensul care se conturează după dezbatere... De aceea, candidații încearcă să nu facă greșeli, pentru a evita titlurile negative în presă a doua zi”, a adăugat Simón.