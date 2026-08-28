După ce a scăpat de pierderea licenței, ROMATSA rămâne fără bani din cauza popririi Pfizer. Guvernul deblochează un ajutor de urgență

Regia asigură navigația aeriană în spațiul aerian al României, atât pentru zborurile de pe aeroporturile din țară, cât și pentru aeronavele aflate în tranzit. sursa foto: Hepta

Ministerul Finanțelor a avizat alocarea a 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, bani cu care va fi suplimentat bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Scopul este ca ROMATSA și serviciile de navigație aeriană să funcționeze fără sincope, în condiții de siguranță.

Măsura a primit undă verde vineri, în ședința de Guvern, și acoperă cheltuielile necesare menținerii siguranței operaționale, dar și salariile și celelalte obligații care decurg din activitatea regiei și din legislația în vigoare.

Intervenția a devenit necesară, întrucât resursele colectate prin mecanismul EUROCONTROL, destinate finanțării serviciilor ROMATSA, au fost temporar indisponibilizate. Regia asigură navigația aeriană în spațiul aerian al României, atât pentru zborurile de pe aeroporturile din țară, cât și pentru aeronavele aflate în tranzit.

„Vorbim despre un serviciu strategic, care trebuie să funcționeze fără întrerupere și în condiții de deplină siguranță. Ministerul Finanțelor a avizat această soluție pentru a asigura continuitatea activității ROMATSA într-o situație temporară de indisponibilitate a resurselor care îi revin prin mecanismul EUROCONTROL. În același timp, am construit mecanismul astfel încât intervenția bugetară să fie una temporară: dacă aceste sume sunt recuperate sau virate ulterior, ele se întorc integral la bugetul de stat. Asigurăm astfel funcționarea unui serviciu esențial fără să transformăm o problemă temporară de lichiditate într-un cost permanent pentru buget”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

De unde vine blocajul

Problema pornește dintr-un litigiu care nu privește direct ROMATSA - cel dintre Pfizer și statul român. În urma unei executări silite inițiate de compania farmaceutică împotriva statului, conturile prin care regia își primește banii au fost blocate. ROMATSA, care nu este și nu a fost parte în acel proces, a contestat la Bruxelles executarea fondurilor sale printr-o procedură de „terță opoziție”.

Directorul general al regiei, Adrian Cojoc, avertiza încă din vară, într-un interviu pentru Antena3.ro, că ROMATSA poate rezista din resurse proprii doar „săptămâni, nu luni”. El sublinia atunci că salariile și cheltuielile critice de siguranță erau acoperite cu prioritate și că traficul se desfășura normal, dar cerea autorităților un mecanism-punte, recuperabil, până la deblocarea încasărilor.

Regia atrăgea atenția că nu se finanțează din bani publici, ci exclusiv din tarifele plătite de operatorii aerieni, iar un blocaj prelungit ar fi erodat în timp capacitatea de investiție și reziliența sistemelor de comunicații, navigație și supraveghere pe care se sprijină siguranța zborurilor.

Aceeași vulnerabilitate a mecanismului european de colectare a tarifelor de rută s-a manifestat recent și în cazul furnizorului polonez PANSA, vizat de aceiași avocați ai Pfizer.

O problemă care a ajuns în CSAT și la Înalta Curte

La finalul lunii iunie, situația ROMATSA a fost analizată în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Nicușor Dan. Membrii CSAT au avertizat că o eventuală suspendare a activității regiei ar genera „o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, un asemenea blocaj „ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”.

Riscul suspendării venea dintr-o decizie a Curții de Apel București din februarie 2026, care hotărâse suspendarea pentru 30 de zile a certificatului ROMATSA, în urma unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian ce acuzau compania de discriminare la angajare.

Capitolul judiciar s-a închis însă recent în favoarea regiei: pe 26 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul ROMATSA și al Autorității Aeronautice Civile Române și a respins, ca inadmisibilă, acțiunea controlorilor. Decizia este definitivă.