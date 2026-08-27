Înalta Curte de Casație a respins suspendarea licenței ROMATSA. Decizia nu mai poate fi contestată. Foto: Hepta

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, joi, recursul la decizia prin care Curtea de Apel București a hotărât în februarie suspendarea licenței ROMATSA, instituția care dirijează traficul aerian în România. Decizia instanței supreme nu mai poate fi contestată. Miercuri, judecătoarea de la CAB care luase decizia a fost dată afară cu jandarmii din ședința de la Înalta Curte unde s-a dus neinvitată și a încercat să ia cuvântul.

"Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei. Menţine celelalte dispoziţii din încheierea şi sentinţa recurate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 august 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei", se arată în decizia de joi a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a decis suspendarea activității ROMATSA, s-a prezentat neinvitată în sala unde trebuia să se judece recursul ROMATSA împotriva deciziei de suspendare a activității. Ea a încercat să ia cuvântul fără să fie parte în dosar, a insistat după ce i s-a refuzat solicitarea și, în cele din urmă, pentru că perturba lucrările completului de judecată, a fost dată afară din sală.

Pe 27 februarie, judecătoarea Alexe a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian desfășurate de ROMATSA, după ce mai muți controlori de trafic au dat în judecată compania pentru discriminare în legătură cu condițiile de angajare.

Situația fără precedent a ajuns în atenția CSAT, care a discutat-o într-o ședință de la finele lunii iunie.

"În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic (...) Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL.

În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian", a transmis Administrația Prezidențială la finalul ședinței CSAT.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că trebuie să existe un "plan de rezervă" și a confirmat că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării au fost discutate soluții pentru situația în care activitatea acestui furnizor de servicii de navigație aeriană este suspendată prin decizie judecătorească definitivă.

El a reiteratcă statul trebuie să prevadă niște mecanisme pentru situația în care hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție. E vorba de a preveni scenariul în care, "de pe o zi pe alta, nu mai pot zbura avioane în România", a explicat șeful statului.