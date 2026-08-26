Judecătoarea care a decis să blocheze ROMATSA și să pună în pericol traficul aerian a fost dată afară din ședința ÎCCJ cu jandarmii

4 minute de citit Publicat la 16:27 26 Aug 2026 Modificat la 16:46 26 Aug 2026

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a fost dată afară din ședința unde se judeca recursul în dosarul ROMATSA. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a decis suspendarea activității ROMATSA pentru "discriminare" a fost, miercuri, protagonista unui episod bizar în ședința Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ÎCCJ.

Alexe s-a prezentat neinvitată în sala unde trebuia să se judece recursul ROMATSA împotriva deciziei de suspendare a activității.

Ea a încercat să ia cuvântul fără să fie parte în dosar, a insistat după ce i s-a refuzat solicitarea și, în cele din urmă, pentru că perturba lucrările completului de judecată, a fost dată afară din sală.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, ÎCCJ confirmă incidentul.

ÎCCJ: Completul de judecată a solicitat îndepărtarea judecătoarei Alexe din sală

"Astăzi, 26 august 2026, pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost programată cauza înregistrată sub nr. 4696/2/2025 privind recursul în dosarul ROMATSA.

La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză.

Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor.

Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

La rândul lor, reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată la fond, au formulat cerere de recuzare a completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.

Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe.

Cu privire la aspectele ce vizează regulile de desfăşurare a procesului civil şi cele referitoare la conduita judecătorului, raportate la situaţia de astăzi (...) nu putem formula aprecieri punctuale la acest moment", se spune în răspunsul ÎCCJ.

Decizia de suspendare a activtății ROMATSA, discutată în CSAT

Pe 27 februarie, judecătoarea de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian desfășurate de ROMATSA, după ce mai muți controlori de trafic au dat în judecată compania pentru discriminare în legătură cu condițiile de angajare.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie.

Situația fără precedent a ajuns în atenția CSAT, care a discutat-o într-o ședință de la finele lunii iunie.

"În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic (...)

CSAT: Suspendarea activității ROMATSA ar determina izolarea geopolitică a României

Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL.

În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian", a transmis Administrația Prezidențială la finalul ședinței CSAT.

Și președintele Nicușor Dan și-a spus părerea în cazul ROMATSA.

Nicușor Dan: Nu e posibil să oprești activitatea unei companii pornind de la un conflict de muncă. E vorba de calitatea legilor

El a afirmat că trebuie să existe un "plan de rezervă" și a confirmat că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării au fost discutate soluții pentru situația în care activitatea acestui furnizor de servicii de navigație aeriană este suspendată prin decizie judecătorească definitivă.

"Nu o să mă pronunț pe judecata judecătoarei de caz. Pot să mă pronunț - exact cum am făcut-o și în cazul Dominic Fritz - pe calitatea legilor noastre.

Adică, totuși, nu e posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă, instituția să-și înceteze activitatea.

Ca să fiu și mai clar, Legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, persoana juridică poate să își înceteze activitatea.

Mi se pare disproporționat. La fel și cu legea ANI: știți că am avut un litigiu - dacă greșești o virgulă, pleci din spațiul public trei ani.

Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale", a argumentat șeful statului.

El a reiteratcă statul trebuie să prevadă niște mecanisme pentru situația în care hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

E vorba de a preveni scenariul în care, "de pe o zi pe alta, nu mai pot zbura avioane în România", a explicat șeful statului.