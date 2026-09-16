Procurorii cer arestarea lui Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor din Piața Victoriei, și a altor patru persoane

La protestul din Piața Victoriei de marți, Pamfile a apărut la bustul gol și a fost identificat de forțele de ordine, potrivit surselor Antena 3 CNN, drept unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor la violențe. Foto: captură Antena 3 CNN

După violențele de marți din Piața Victoriei, procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru liderul instigatorilor, Ciprian Pamfile, dar și pentru alți patru manifestanţi care au atacat forţele de ordine, scrie, miercuri, Agerpres.

„La data de 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violenţe mai ample exercitate la adresa forţelor de ordine şi bunurilor din dotarea acestora, fiind răniţi mai mulţi jandarmi şi distruse autovehicule şi bunuri. Anterior, cu o zi în urmă, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Bucureşti, a publicat pe aplicaţia TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestaţie, dar într-un mod violent. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi s-a constituit un dosar penal pentru instigare publică, acesta fiind înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. În contextul mai amplu al violenţelor, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În urma cercetărilor, au fost prinşi şi identificaţi cinci bărbaţi, iar printre aceştia se află şi cel care a instigat publicul la violenţă. Cei cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 51 de ani, sunt acuzaţi de infracţiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi instigare publică. Aceştia au dobândit calitatea de inculpaţi şi au fost reţinuţi în cursul nopţii trecute. În cursul zilei de astăzi, procurorii vor formula propunere de arestare preventivă faţă de cei cinci, pentru 30 de zile”, a transmis Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit surselor judiciare, Ciprian Pamfile este cel care a instigat oamenii la violenţe şi este un cunoscut susţinător al lui Călin Georgescu. De altfel, el a participat în trecut la mai multe manifestaţii în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidenţiale, iar la protestul de marţi din Piaţa Victoriei a apărut la bustul gol, fiind identificat şi ridicat de forţele de ordine.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cercetările efectuate până la acest moment au stabilit că la protestul de marţi au fost răniţi 10 jandarmi, unii dintre aceştia având nevoie de îngrijiri medicale, şi au fost distruse mai multe bunuri: o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranţă, precum şi bunuri aparţinând STB.

„Protestatarii sunt acuzaţi că au atacat forţele de ordine cu ţevi metalice, bâte şi diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice. De asemenea, au distrus gardurile despărţitoare ale sensurilor de circulaţie aparţinând STB”, a mai spus reprezentantul Parchetului.

În legătură cu violenţele din Piaţa Victoriei a mai fost reţinut un protestatar, acesta fiind cercetat separat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Marți dimineață, în Capitală, forțele de ordine erau în alertă maximă pentru că 200.000 de fermieri își anunțaseră prezența la un miting neautorizat în fața Guvernului. Însă din cei 200.000 au mai ajuns 500, iar printre aceștia au fost, într-adevăr, și fermieri.

Câteva ore mai târziu, printre protestatarii fermieri s-au infiltrat și persoane care nu aveau nimic în comun cu manifestația, majoritatea fiind susținători AUR și Călin Georgescu. Apoi, protestul a degenerat. Oamenii au forţat cordonul de jandarmi şi au reuşit să pătrundă pe strada Paris de lângă sediul Guvernului.

Au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi care, la rândul lor, au intervinit cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene, iar la orele amiezii, în centrul Capitalei, era bătaie generală.

Președintele Nicușor Dan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan, au reacționat la violențele din Piața Victoriei.

La rândul său, Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, le-a cerut fermierilor „să se delimiteze de orice tentativă de deturnare a revendicărilor lor legitime”.