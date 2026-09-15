Imagini care nu s-au văzut la TV de la bătaia din Piața Victoriei. Cine a venit, de fapt, în locul oierilor

1 minut de citit Publicat la 16:23 15 Sep 2026 Modificat la 16:33 15 Sep 2026

Imagine de la protestul fermierilor din Piața Victoriei din data de 15 septembrie 2026 FOTO: Agerpres

Marți dimineață, în Capitală, forțele de ordine erau în alertă maximă pentru că 200.000 de fermieri își anunțaseră prezența la un miting neautorizat în fața Guvernului. Însă din cei 200.000 au mai ajuns 500, iar printre aceștia au fost, într-adevăr, și fermieri.

În imaginile pe care Agerpres le-a surprins marți se vede o lume colorată: oameni în pantaloni scurți, „călugări” cu inele pe toate degetele și cruci uriașe în mână, „daci”, „fermieri” în pantaloni scurți și nu numai.

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Protestul mobilizat pe rețelele sociale a început dimineața, în jurul orei 8:00. Oierii și-au strigat încă o dată nemulțumirile, legate în principal de interdicția exporturilor de ovine și caprine, de scumpiri. Protestatarii au depus la Guvern o listă cu circa 16 revendicări și au anunțat că vor să rămână până la soluționarea cererilor.

Câteva ore mai târziu, printre protestatarii fermieri s-au infiltrat și persoane care nu aveau nimic în comun cu manifestația și, probabil, n-au văzut în viața lor o fermă.

Apoi, protestul a degenerat. Oamenii au forţat cordonul de jandarmi şi au reuşit să pătrundă pe strada Paris de lângă sediul Guvernului.

Au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi care, la rândul lor, au intervinit cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

Iar la orele amiezii în centrul Capitalei era bătaie generală.