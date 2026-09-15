Mai mulți parlamentari neafiliați vor să se alăture grupului PNL. Ionel Bogdan: „Nu cunosc despre cine este vorba, cu nume şi prenume”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a susţinut, marţi, că mai mulți parlamentari neafiliaţi doresc să se alăture grupului liberal. El a fost întrebat, la Parlament, dacă foştii parlamentari de la S.O.S. s-ar putea alătura, săptămâna viitoare, grupului PNL, scrie Agerpres.

„Vă mărturisesc că nu cunosc despre ce parlamentari este vorba, cu nume şi prenume, însă înţeleg că sunt dintre parlamentarii neafiliaţi care doresc să se afilieze grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, a spus el, într-o conferinţă de presă.

Ionel Bogdan a adăugat că sunt „bine veniţi” parlamentarii care respectă principiile PNL. Totodată, a subliniat că PNL nu oferă funcţii şi nu cumpără voturi.

„Dacă vorbim de majorităţi parlamentare, de oameni care îşi schimbă la un moment dat opţiunea, şi-o schimbă din propriile lor convingeri. Partidul Naţional Liberal nu a făcut niciun fel de oferte privind funcţii, privind aşa-zise 'cumpărări de voturi', cum fac alte partide prin Parlament, ci dimpotrivă, atunci când au existat discuţii pe marginea unor astfel de lucruri, s-a delimitat cât se poate de clar. Dacă sunt parlamentari care consideră că PNL reprezintă alegătorii, reprezintă cetăţenii acestei ţări, atunci îi aşteptăm alături de noi, dar cu amendamentul că în PNL se vor respecta principiile acestui partid şi, sigur, obiectivele pe care acest partid le are”, a spus el.

Deputatul a reiterat și faptul că în PNL nu există discuţii privind suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan.

„Cred că am demonstrat în această perioadă că suntem un partid suficient de omogen, suficient de unit şi că luăm deciziile la nivelul partidului cu care mergem, spun eu, suficient de corect în faţa cetăţenilor şi în faţa celor cu care discutăm. Nu avem niciun fel de alte discuţii şi nu există tabere în Partidul Naţional Liberal. A, că sunt colegi care discută diverse chestiuni la o bere, spre exemplu, asta este problema acelor colegi.

Ceea ce eu spun, spun în calitate de purtător de cuvânt al Partidului Naţional Liberal: în interiorul PNL nu există discuţii privind suspendarea preşedintelui şi nici nu au existat astfel de discuţii. Ar fi o lipsă de responsabilitate din partea noastră (...) Nu ne dorim să destabilizăm şi mai tare România”, a subliniat el.