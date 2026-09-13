Un nou soi de mere a fost descoperit accidental, în Luton, într-un pom despre care se crede că are 90 de ani

Noul soi încă nu a fost denumit. Foto: Luton Orchards

Un nou soi de mere, neidentificat anterior și cultivat într-o grădină din curtea din spate a unui locuitor, a fost descoperit accidental după o donație de fructe. Mărul a fost găsit pe Clarendon Road în High Town, Luton, în 2023, unde creștea într-un un copac despre care se crede că are între 70 și 90 de ani, scrie BBC News.

Soiul a fost testat anul trecut de Institutul Național de Botanică Agricolă din Cambridge și comparat cu mii de alte soiuri din Marea Britanie și Europa.

Konni Deppe, fondatoarea Luton Orchards, a declarat că este o „adăugire frumoasă” la istoria orașului, după cazul din 1958 al localnicului Alfred Hull, care a cultivat un soi de mere, numit ulterior Pam's Delight, după fiica sa, Pamela.

Ea a descris gustul mărului nou ca fiind „excelent pentru prepararea piureului”. A spus că aroma sa se schimbă considerabil pe măsură ce se coace, „de la acrișor la plăcut, înainte de a deveni ușor asemănător vinului atunci când este prea copt”.

Deppe a spus că testele ADN au arătat că probabilele soiuri-mamă ale noului măr au fost două mere din secolul al XIX-lea: Newton Wonder și James Grieve.

„Newton Wonder a crescut dintr-un copac găsit pe acoperișul de paie al unui pub din King Newton, Derbyshire, în jurul anului 1870, în timp ce James Grieve este un măr scoțian datând din 1893”, a spus Deppe.

Actualul proprietar al copacului, care a dorit să rămână anonim, a declarat că este „încântat să facă parte din această descoperire minunată”, dar cine a plantat copacul și de ce rămâne un mister local.

Deppe a spus că cercetările efectuate de un istoric al familiei, împreună cu conversațiile cu foști locuitori, nu au oferit încă un răspuns.

„Pomii fructiferi erau odată des întâlniți în grădinile din Luton, iar zona din jurul copacului este indicată ca având pomi fructiferi pe hărțile istorice ale Ordnance Survey”, a adăugat ea.

Luton Orchards a întocmit o listă scurtă de nume pentru noul măr, publicul fiind invitat să voteze. Opțiunile includ Clarendon Blush și Luton Wonder.