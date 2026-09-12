Bolojan dă drumul la sute de angajări și majorări de salarii în 22 de companii locale. Cum se împart banii de Guvernul interimar

Fondurile vizează operatori economici care desfășoară activități de salubrizare, administrație a domeniului public, producere și distribuire a energiei termice. FOTO: Facebook Ilie Bolojan

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a alocat aproape 23 de milioane de lei pentru finanțarea unor servicii publice locale din 18 județe. Banii vor fi folosiți pentru susținerea a 22 de operatori economici care asigură servicii precum salubrizarea, alimentarea cu apă, transportul public, furnizarea energiei termice sau administrarea domeniului public și a parcurilor, potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN.

Decizia a fost luată în ședința de Guvern din această săptămână, la propunerea Ministerului Dezvoltării. O parte din fonduri este destinată majorărilor salariale, în timp ce alte sume vor fi folosite pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul companiilor care furnizează servicii de interes public.

Din suma totală de aproape 23 de milioane de lei, aproximativ 5 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale pentru 18 operatori economici, prin indexarea veniturilor cu rata inflației.

Alte aproximativ 4,3 milioane de lei sunt alocate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul acestor companii, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Dezvoltării.

Fondurile vizează operatori economici care desfășoară activități de salubrizare, administrație a domeniului public, producere și distribuire a energiei termice, alimentare cu apă, transport public, administrarea parcurilor, precum și alte servicii de interes public.

Măsura vizează operatori din 18 județe, care vor putea folosi fondurile pentru acoperirea necesarului de personal și pentru cheltuielile salariale aferente.

Cine sunt operatorii economici vizați

”Actul normativ era necesar întrucât operatorii economici vizaţi desfăşoară activităţi esenţiale în domenii precum servicii comunitare de utilităţi publice, transport public local, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, administrarea domeniului public, energie termică, administrarea parcurilor publice, servicii edilitar-gospodăreşti şi alte activităţi de interes public local. În cazul acestor operatori, continuitatea activităţii este direct legată de capacitatea de a asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor publice, pentru respectarea obligaţiilor contractuale asumate şi pentru realizarea activităţilor delegate ori atribuite de autorităţile administraţiei publice locale”, precizează Executivul.

Prin aprobarea memorandumului, operatorii economici incluşi beneficiază, în condiţiile prevăzute de art. XXXVI alin. (2)-(4) din OUG nr. 89/2025, de posibilitatea de a adapta nivelul cheltuielilor salariale şi structura de personal la necesităţile reale ale activităţii.

Cei 22 de operatori economici vizaţi sunt:

Apa Service SA

Gascon SA Miercurea-Ciuc

Publitrans 2000 SA

Transport Urban Reşiţa SRL

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila”

SC Modern Calor SA Botoşani

Societatea Salubritate – Urziceni SRL

Cluj Innovation Park SA

Societatea APA CTTA SA Alba

Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL

Agenţia de Achiziţii Publice Timişoara

AROMAPA SERV SRL

SC Apă Canal Păuleşti SRL

SC Citadin Zalău SRL

SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

Societatea Salubritate 2000 SA Piteşti

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad”

AQUASERV MAROS SRL

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA

SC Transport Public SA Bacău

HARVIZ SA

SC Salubrizare şi Servicii Publice Focşani SA

Prin aceste măsuri se urmăreşte asigurarea continuităţii şi eficienţei activităţii operatorilor economici, precum şi ocuparea resurselor umane necesare desfăşurării corespunzătoare a serviciilor şi activităţilor acestora.

Cum vor fi împărțiți banii

Banii sunt împărțiți pentru majorări salariale și ocuparea unor posturi vacante sau înființarea unor posturi noi după cum urmează:

Apa Service SA Giurgiu a solicitat 11 posturi noi și majorarea salariilor cu 6,5%, impactul financiar total fiind estimat la 1,27 milioane de lei. Goscom SA Miercurea-Ciuc cere majorarea cu 6,5% a salariilor pentru 9 angajați, cu un impact de 15.810 lei.

La Publitrans 2000 SA Pitești sunt prevăzute 4 posturi noi – un auditor, un consilier juridic și doi conducători auto –, cu un impact financiar de 268.274 de lei. Transport Urban Reșița SRL solicită ocuparea a 3 posturi vacante și înființarea altor 18 posturi noi, pentru un impact total de 902.625 de lei.

Administrația Zonei Libere Brăila cere majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea a două posturi vacante, impactul total fiind de 168.713 lei. La Modern Calor SA Botoșani, compania solicită majorarea salariilor cu până la 6,5%, cu un impact estimat la 447.000 de lei.

Salubritate Urziceni SRL solicită majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea a patru posturi vacante. Cluj Innovation Park SA cere majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea a două posturi noi, cu un impact financiar de 230.790 de lei.

Una dintre cele mai mari solicitări vine de la APA CTTA Alba, care cere majorarea salariilor, ocuparea a 20 de posturi vacante și înființarea a 53 de posturi noi. Impactul financiar total estimat depășește 7,7 milioane de lei.

Business Park Bistrița Sud SRL solicită majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea a 12 posturi vacante, în timp ce Agenția de Achiziții Publice Timișoara cere ocuparea a două posturi vacante și înființarea altor două posturi.

La AROMAPA SERV SRL sunt solicitate majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea unui post vacant, cu un impact total de 60.118 lei. Apă-Canal Păulești SRL cere, de asemenea, majorarea salariilor cu 6,5% și ocuparea unui post vacant de instalator apă-canal.

Citadin Zalău SRL solicită creșterea numărului de angajați cu 82 de persoane, în urma preluării unor activități de salubrizare, deszăpezire și iluminat public. Impactul salarial este estimat la 1,94 milioane de lei.

La Piețe și Târguri Craiova SRL, compania cere majorarea salariilor pentru cei 96 de angajați, cu un impact de 36.156 de lei. Salubritate 2000 SA Pitești solicită indexarea salariilor pentru 238 de salariați, impactul total asupra cheltuielilor cu personalul fiind de 314.588 de lei.

Administrația Zonei Libere Curtici – Arad cere ocuparea a două posturi vacante și înființarea altor două posturi, cu un impact total de 185.080 de lei. AQUASERV MAROS SRL solicită majorarea salariilor cu 6,5% pentru 5 angajați și înființarea a două posturi noi, cu un impact total de 47.370 de lei.

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA cere ocuparea a 16 posturi vacante, cu un impact total de 443.013 lei. Transport Public SA Bacău solicită majorarea salariilor pentru șoferi și personalul de întreținere, ocuparea a 36 de posturi vacante și înființarea a 81 de posturi noi.

HARVIZ SA cere înființarea a cinci posturi noi, cu un impact financiar de 175.520 de lei. În cazul Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA, sunt solicitate ocuparea unui post vacant și înființarea a 121 de posturi noi, compania cerând cheltuieli salariale pentru un total de 122 de posturi.

Bolojan propune un guvern tehnocrat de tranziție

Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de tranziție, format în principal din tehnocrați, care să ia măsurile necesare pentru pregătirea bugetului pe 2027, închiderea PNRR, rectificarea bugetară și depășirea iernii.

El afirmă că, în contextul crizei politice prelungite, trebuie găsită o soluție care să asigure funcționarea administrației și să mențină încrederea agențiilor de rating în România.

"Sper ca domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare, în așa fel încât premierul care este desemnat să înceapă o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, generată de modul iresponsabil în care s-a comportat PSD, generând o moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, e vorba de a ne asigura că România e o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim de un buget ambițios pentru 2027 și e o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara".