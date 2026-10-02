Eugen Tomac nu exclude să fie desemnat din nou premier de Nicușor Dan. Cum crede că ar trebui să arate viitorul guvern

Eugen Tomac și Nicușor Dan. Foto: Hepta

Eugen Tomac nu exclude posibilitatea ca Nicușor Dan să îl desemneze din nou pentru funcția de premier. Întrebat vineri seară, la Antena 3 CNN, dacă mai este pe lista președintelui, Tomac a evitat să dea un răspuns categoric și a spus că decizia va fi luată după consultările de luni cu partidele. El a insistat însă că, de această dată, viitorul guvern ar trebui să aibă miniștri politici și o majoritate asumată clar în Parlament.

Întrebat dacă se află printre variantele luate în calcul de Nicușor Dan, Tomac a amintit că a fost deja prima propunere pentru funcția de premier și că face parte din echipa președintelui.

„Eu fac parte din echipa domnului președinte, am fost prima propunere pentru funcția de premier, mi-am asumat acest rol, știu ce trebuie să facem pentru ca România să iasă cu bine din această încleștare și criză politică prelungită și, sigur că, îmi doresc și eu să găsim o soluție de compromis care să ne permită să ieșim din acest blocaj politic”, a spus Eugen Tomac.

El a adăugat că, în opinia sa, în acest moment „nu numele premierului este important”.

Întrebat direct dacă mai este sau nu pe lista președintelui, Tomac nu a exclus varianta.

„La această întrebare va răspunde președintele după ce va consulta luni partidele, pentru că eu cred că, în acest moment, după toată această criză, a sosit momentul ca toți oamenii politici raționali să pună pe primul loc interesul național și apoi interesul de partid”, a răspuns el.

Tomac spune că România nu își mai permite să prelungească actualul blocaj și s-a declarat optimist că săptămâna viitoare va fi găsită o soluție.

„Sunt legitime supărările, dezamăgirile și încercările de a crea majorități, dar România nu își mai permite nicio zi să prelungească criza, iar eu sunt încrezător că săptămâna viitoare liderii politici, împreună cu președintele, vor găsi un compromis pentru a oferi României un guvern”.

Tomac: „Partidele nu pot ieși din ecuația viitoarei guvernări”

Întrebat dacă următoarea desemnare ar putea veni din zona stângii, după ce până acum președintele a propus premieri din zona dreptei, Tomac a spus că totul va depinde de negocierile dintre partide.

„În funcție de discuțiile dintre partide și concluziile în urma negocierilor, evident că vom avea câteva soluții, iar decizia finală îi aparține președintelui”, a spus el.

Tomac a precizat că Nicușor Dan a fost deschis până acum la găsirea unei formule care să aducă stabilitate și un guvern funcțional.

„Mai puțin contează numele premierului, ci majoritatea pe care o poate face”, a adăugat el.

Întrebat despre informațiile Antena 3 CNN potrivit cărora Nicușor Dan ar prefera acum un premier independent politic, dar un cabinet format din miniștri ai partidelor, Tomac a spus că și-a schimbat opinia față de momentul în care el însuși a fost desemnat.

„Este opinia mea personală. Eu cred că, la momentul în care am fost desemnat premier, soluția cea mai potrivită pentru a implementa o serie de reforme urgente pentru țara noastră și a pregăti bugetul pe 2027 era un guvern tehnocrat”.

Acum, spune el, situația este diferită: „După toată această criză politică prelungită, cred că avem nevoie de un guvern cu responsabilități politice transparente și foarte clare. Partidele nu pot ieși din ecuația viitoarei guvernări. Un cabinet cu miniștri politici e soluția corectă pentru România în momentul de față”.

Tomac nu vede anticipatele ca soluție

Consilierul președintelui a respins și ideea că România ar fi ajuns în punctul în care singura soluție rămasă sunt alegerile anticipate.

„Alegerile anticipate sunt un exercițiu democratic la care apelăm când nu mai există altă opțiune. Nu suntem în această situație”, a spus Tomac.

El a insistat că trebuie luat în calcul și contextul general în care se află România și că prelungirea crizei politice ar trebui evitată: „De asta sper și tind să cred că săptămâna viitoare vom avea o soluție politică”.

Întrebat, la final, foarte direct dacă ar accepta o nouă desemnare din partea lui Nicușor Dan, Tomac nu a spus că ar refuza.

„Este mai puțin important numele primului-ministru. Eu sunt un om politic care înțelege contextul prin care trece țara și, atunci când am fost invitat să îmi asum această responsabilitate, mi-am asumat-o, știind exact ce angajament am față de Constituție, cetățeni și președinte”.

El a adăugat că prioritatea este acum găsirea unei majorități care să susțină viitorul Executiv.

„În momentul de față, cred că cel mai important lucru este să se găsească compromisul necesar din partea partidelor pentru a avea un prim-ministru înconjurat de o echipă pregătită să treacă această țară prin criză”.

Programul consultărilor de luni

Administrația Prezidențială a publicat, vineri, programul consultărilor de la Cotroceni pe care Nicușor Dan le-a convocat după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. Partidele vor merge, luni, începând cu ora 14:00 la Cotroceni, urmând ca Președintele să anunțe noua variantă de premier în aceeași zi.

Consultările vor avea loc luni, 5 octombrie 2026, după următorul program: